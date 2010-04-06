Beyin tümörünün belirtileri

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Beyin tümörlerin yaklaşık üçte ikisi bu şekilde beyine sıçrama sonrası görülür. Beyin tümörleri için en önemli ayırt edici nokta ise bu ağrıya mide bulantısı ve kusmanın eşlik etmesi oluyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis kuşkusuz hem çoğu zaman hastaların hayatını kurtaran bir faktör olurken, hem de yaşam konforunu büyük ölçüde etkileyebiliyor.Beyindeki tümörün yerleşim yerine göre şikâyetler değişebilir. Peki, beyin tümörlerinin habercileri nelerdir, diğer hastalıklardan nasıl ayırt edilebilir ve nasıl tedavi edilebilir? Tüm bu soruların yanıtlarını Alman Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Osman Arıca Hürriyet muhabiri Nilgün Yıldız'a verdi:



Yeni doğan çocuklar da risk altında

Beyin tümörleri hangi yaşlarda görülür?

Beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere tüm yaş dönemlerinde görülürler. Orta yaş sonrası özellikle kanserli hastaların büyük bir bölümünde kanserin yayılması ile beyinde tümör ortaya çıkabilir.

Beyin Tümörlerinin oluşumunun sebebi nedir?

Beyin tümörlerinin kesin sebebi henüz bilinmemekle birlikte kalıtımın, çevre kirliliği gibi birçok faktör bu konuda suçlanmaktadır.

Erken teşhisin önemi nedir?

Beyin tümörlerinin erkenden teşhis edilebilmesi çoğu kez hastanın hayatını ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Bunun için hastanın bedeninde olan değişiklikleri erkenden fark edebilmesi ve vakit kaybetmeden hekime başvurması gerekmektedir.



Her baş ağrısı beyin tümörünü mü işaret eder, ilk işaret baş ağrısı mıdır?





Daha önce de bahsettiğimiz gibi baş ağrısı ve kusmanın uzun sürelerdir var olması ön planda migren gibi tümör dışı patolojileri düşündürür. Ancak beynin kendisi ağrıya hassas bir organ olmadığından beyinde gelişen bir tümör beyin içerisindeki yerleşimi ile uyumlu olarak belirli bir büyüklüğe erişene kadar pek baş ağrısına sebep olmaz. Özellikle büyüme hızı fazla tümörlerde baş ağrısı ve diğer belirtiler daha sık ve gürültülü görülürken yavaş gelişen beyin tümörlerinde beyin adapte olarak tümöre yer açabilir bu taktirde çok büyük boyutlarda dahi baş ağrısı hastada görülmeyebilir.



Beyin tümörleri nasıl tedavi edilir?





Beyin tümörlerinin günümüzde pek çok tedavisi mevcut olmakla beraber ana başlıklar halinde özetlersek:





Birinci seçenek Cerrahi; Tümörün en hızlı ve en etkili bir şekilde vücuttan alınarak yok edilmesi ancak cerrahi ile gerçekleştirilebilir.



İkinci başvurduğumuz yöntem Radyoterapi; Özellikle habis beyin tümörlerinde cerrahi sonrası ek tedavi olarak uygulanır.



Üçüncü yöntem ise Kemoterapi; Yine habis beyin tümörlerinde cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi ile birlikte yapılır.