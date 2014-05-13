'Beyin tümörü riskini artırıyor'

Cep telefonlarının sağlığa zararlı etkileri konusundaki tartışmalara bir yenisi eklendi. Bordeaux

kentinden Fransız bilim insanlarının salı günü açıkladığı araştırma sonuçlarına göre ayda 15 saatten

fazla cep telefonu ile konuşanlarda, belirli beyin tümörlerinin gelişmesi riski artıyor.

Araştırmanın yazarlarından Isabelle Baldi, vardıkları sonuçların son dönemde yapılan diğer

uluslararası araştırmaların

sonuçlarıyla örtüştüğünü vurguladı. “Occupational and Environmental

Medicine” adlı dergide yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, beş yıllık bir süre zarfında ayda 15

saatten fazla cep telefonuyla konuşanlarda beyin tümörünün oluşma riski 2 ila 3 kat artıyor.

Araştırmacılar bu tümörlerin iyi ya da kötü huylu olabileceğine dikkat çekiyor ve cep telefonunu

yoğun bir şekilde kullananlarda genelde iyi huylu olan menenjioma oluşması riskinin daha yüksek

olduğunu belirtiyor.

Fransız bilim insanlarının 2004-2006 yılları arasında sürdürdüğü araştırma kapsamında 253 glioma

ve 194 menenjioma vakası mercek altına alınarak, halk arasından temsili olarak seçilen 892 sağlıklı

yetişkin ile karşılaştırıldı.

Araştırmanın yazarlarından Baldi, 2000'li yılların ortasından bu yana cep telefonu kullanımının

arttığını, ancak diğer yandan telefonların yaydığı

radyasyonun da azaldığını belirtti.

Cep telefonlarının sağlığa riskleriyle ilgili 13 ülkeyi kapsayan en büyük araştırma 2010 yılında

yayımlanmış, araştırmada cep telefonunu sıklıkla kullanan ve genelde tek kulağına tutanlarda glioma

riskinin yüzde 40 ve menenjioma riskinin yüzde 15 oranında arttığı tespit edilmişti. Ancak

araştırmadaki bazı eksiklikler nedeniyle cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü riski arasındaki bağ

kesin olarak kanıtlanamamıştı.

