Beyin tümörü 'gen'lerle yok edilecek

BBC Focus Dergisi'nde yer alan habere göre, gliyoblastom multiforme (Çok sayıda bileşeni bulunmasıyla karakterize polimorf serebral gliom) türü beyin tümörünü tedavi etmek için yeni bir yol deneniyor. Hızlı ilerleyen ve kemoterapi ilaçlarına karşı da dirençli olan tümör hücrelerinin yok edilmesi için Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medikal Merkezi'nde çalışan Pedro Lowenstein ve Maria Castro yeni bir çözüm buldular.Geliştirdikleri teknik gelecek yıl ilk kez hastalar üzerinde test edilecek. Genetik madde içeren zararlı virüsleri beyine enjekte etmeden önce, beyin cerrahı tümörün mümkün olduğu kadar fazlasını çıkaracak. Bu yöntemde kullanılacak virüsler konjonktiviteden sistite kadar her şeye yol açan bir grup virüstür olan adenovirustür. (Adenoviridae ailesinden DNA'lı virus grubu) İşte bu tekniğin adım adım aşamaları:Adım 1: Beyin tümörünün mümkün olduğu kadar fazlası ameliyat ile çıkarılacak.Adım 2: Tedavi edici genler içeren virüsler, genetik maddenin gösterdiği yerde kalan tümörün içine enjekte edilecek.Adım 3: Enjekte edilen genlerden biri “Thymidine kinaz” isimli protein üretmek içib tümör hücrelerine emir verecek. Bu hastanın aldığı “gancylovir” isimli antiviral ilaca göre davranarak protein tümörü öldürmeye başlayacak.Adım 4: Diğer enjekte edilen gen SLT3L tarafından üretilen protein sayesinde ise ayrılan hücreler tümörün içine süzülecek, burada büyüyecek ve ölen hücreleri yiyecek.Adım 5: Ayrılan hücreler, ölen tümör hücrelerini vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfdüğümlerine götürecek.Adım 6: Lenf düğümleri kalan tümör hücrelerini öldürecek olan antikorları üretecek. Böylece hasta tümöre karşı fiilen bağışıklık kazanacak.