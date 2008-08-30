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Sağlık

Beyin tümörlerine lazerle müdahale

Fransız doktorları, beyin tümörlerini kafatasını açmadan lazerle yok etmeyi başardı.

30 Ağustos 2008 03:00

Fransız doktorları, beyin tümörlerini kafatasını açmadan lazerle yok etmeyi başardı.
Nöroşirürji alanında ilk kez Paris'te yapılan ameliyata katılan ekibin başkanı Dr. Alexandre Carpentier, "Lazer teknolojisi kafatası açılmadan kafatasının altındaki tümörlerin ortadan kaldırılması amacıyla ilk kez kullanıldı" dedi.
Ameliyat, MR görüntüleme tekniğinden yararlanılarak yapıldı. Hastalara lokal anestezi uygulandı ve ameliyat, kafatasında açılan 3 milimetrelik delikten sokulan lazerli fiber optik kablo kullanılarak yapıldı.
Söz konusu ameliyatın, kemoterapi ve radyoterapi uygulanan, ancak kanser beyne sıçradığı için genel anestezi altında ameliyat olamayacak hale gelen, ortalama üç ay ömür biçilen 8 hastada denendiği ve sonuçların "ümitvar" olduğu belirtildi.
Tümörün yeri belirlendikten sonra içeri fiber kablo sokuluyor ve lazer çalıştırılıyor. 1-2 dakika çalıştırılarak metastaz hücreleri ısıtılıyor ve tümör "nekroze" oluyor, yani ölüyor. 90 dereceyi geçmemek için sıcaklık üç saniyede bir kontrol ediliyor. Sıcaklık haritaları, ölen dokuların görülmesini sağlıyor. Hastalar ameliyat sırasında hiçbir şey hissetmiyor ve ameliyattan 14 saat sonra taburcu olabiliyor.

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