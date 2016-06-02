Beyin travması geçiren İtalyan adam, ‘Fransız’ oldu

Beyin travması geçiren 50 yaşındaki İtalyan bir adam, Fransızca konuşup Fransızlar gibi davranmaya başladı. Adam, Fransızca konuşuyor ancak İtalyanca yazıyor.

Sputnik’in Cornex dergisinden referans verdiği haberine göre, İtalya’da bir adam geçirdiği beyin travması sonucunda 'kompulsif yabancı dil sendromu' adı verilen bir durum nedeniyle, ilkokul yıllarında öğrendiği ancak yıllardır konuşmadığı yetersiz Fransızcasıyla 'Fransız oldu'.

Yaşlı adam ayrıca sürekli Fransızca konuşmakla kalmayıp, ses tonunu parodisel bir Fransız sesine dönüştürdü ve Fransız hareketleri yapmaya başladı.

Durumu inceleyen bilim insanları Nicoletta Beschin, Angela de Bruin, Sergio Della Sala’nın kaleme aldığı makalede, “JC abartılı bir ses tonu kullanmanın yanı sıra Fransız bir adamın karikatürize edilmiş biçiminde davranış gösteriyor. Akrabaları, hastanedeki arkadaşları gibi onu dinleyemeye hazır herkesle Fransızca konuşuyor. Hatta emekliliği için işlem yapacak komisyon önünde bile konuştu” ifadeleri yer aldı.

“Fransızca okuyor, İtalyanca yazıyor”

Makaleye göre JC, daha önce hiç izlememesine rağmen sendrom nedeniyle Fransız filmleri izlemek istiyor, Fransız yiyecekleri yiyip Fransızca okuyor ancak İtalyanca yazıyor.

Ayrıca aşırı mutluluğun gözlemlendiği yaşlı adam sabahları pencereyi açıp Fransızca olarak ‘günaydın’ diye bağırıyor ve bir alışveriş yaptığında aynı şeyden çok sayıda alma eğilimi gösteriyor.