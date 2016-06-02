T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyin travması geçiren İtalyan adam, ‘Fransız’ oldu

İtalyan adam, Fransızca konuşup İtalyanca yazıyor

02 Haziran 2016 00:34

Beyin travması geçiren 50 yaşındaki İtalyan bir adam, Fransızca konuşup Fransızlar gibi davranmaya başladı. Adam, Fransızca konuşuyor ancak İtalyanca yazıyor.

Sputnik’in Cornex dergisinden referans verdiği haberine göre, İtalya’da bir adam geçirdiği beyin travması sonucunda 'kompulsif yabancı dil sendromu' adı verilen bir durum nedeniyle, ilkokul yıllarında öğrendiği ancak yıllardır konuşmadığı yetersiz Fransızcasıyla 'Fransız oldu'.

Yaşlı adam ayrıca sürekli Fransızca konuşmakla kalmayıp, ses tonunu parodisel bir Fransız sesine dönüştürdü ve Fransız hareketleri yapmaya başladı.

Durumu inceleyen bilim insanları Nicoletta Beschin, Angela de Bruin, Sergio Della Sala’nın kaleme aldığı makalede, “JC abartılı bir ses tonu kullanmanın yanı sıra Fransız bir adamın karikatürize edilmiş biçiminde davranış gösteriyor. Akrabaları, hastanedeki arkadaşları gibi onu dinleyemeye hazır herkesle Fransızca konuşuyor. Hatta emekliliği için işlem yapacak komisyon önünde bile konuştu” ifadeleri yer aldı.

“Fransızca okuyor, İtalyanca yazıyor”

Makaleye göre JC, daha önce hiç izlememesine rağmen sendrom nedeniyle Fransız filmleri izlemek istiyor, Fransız yiyecekleri yiyip Fransızca okuyor ancak İtalyanca yazıyor.

Ayrıca aşırı mutluluğun gözlemlendiği yaşlı adam sabahları pencereyi açıp Fransızca olarak ‘günaydın’ diye bağırıyor ve bir alışveriş yaptığında aynı şeyden çok sayıda alma eğilimi gösteriyor.

 

 

ETİKETLER

Beyin travmasıitalyancafransızca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24