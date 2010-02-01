'Beyin takımı' boşta, hastalar evde!

T24 - Ameliyatsız beyin damarı tedavisinde dünyaya öncülük eden Hacettepe ekibi, tıbbi malzeme olmadığı için boş oturuyor. Bazıları anevrizma hastası 250 kişi evde ekipten haber bekliyor.





Beyin damarı hastalıklarında ameliyatsız tedavi yöntemini geliştiren ve bu alanda dünyanın bir numaralı merkezi olan Hacettepe Tıp Fakültesi Radyoloji Merkezi, bekleyen yüzlerce hastaya rağmen, mali sıkıntılar yüzünden boş oturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), tıbbi malzeme alınan firmalara borçlarını ödememesi nedeniyle gerekli ekipmandan yoksun kalan Dr. Saruhan Çekirge ve ekibi, tüm dünyaya öğrettikleri yöntemi, kendileri uygulayamıyor. Ölüm, felç gibi riskleri olan 250’yi aşkın acil hastayı evine göndermek zorunda kaldıklarını anlatan Dr. Çekirge, “Biz Türkiye’nin milli takımıyız ama şu anda çalışamıyoruz. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın da tedavi olduğu Cleveland Klinik gibi önemli merkezlerden binlerce uzman hekime bu işi biz öğrettik, ama şimdi parasızlıktan biz kullanamıyoruz. Eve gönderdiğimiz hastaları düşündükçe uykularım kaçıyor, hepsinin durumu çok acil” diye isyan etti.





‘Doktor Saru’...



1999 yılından bu yana ‘kansız, bıçaksız’ beyin damarı hastalıklarını ameliyat eden ve çalışmalarıyla 15 Kasım 2004’te Radikal’e manşet olan Dr. Saruhan Çekirge ve ekibi, SGK engeline takıldı. Yıllar içinde tüm dünyaca tanınan ve takip edilen ekip, binlerce hastanın hayatını ameliyata gerek kalmadan kurtarırken, mali sıkıntı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Türk tıbbında bir ilki gerçekleştirdiklerini ve kendilerini tüm dünyaya kabul ettirdiklerini söyleyen Dr. Çekirge, “Türkiye’nin tüm beyin damarı hastalıkları burada tedavi ediliyor. Ancak bu iş yüksek teknoloji gerektiren bir iş. Her müdahale için en az 20 bin TL’lik malzeme kullanılıyor. SGK firmalara bu malzemelerin parasını yaklaşık bir aydır ödemediği için boş oturuyoruz” dedi. Tıp camiasında ‘Doktor Saru’ olarak tanınan Çekirge, 1 Ocak itibarıyla, para alamayan firmaların hastaneye gelip tüm malzemelerini aldığını anlattı:



“Beyin kanaması geçirmek üzere olan, felç tehlikesiyle karşı karşıya kalan 250’nin üzerinde hasta evinde bizden haber bekliyor.”



‘Doktor Saru’, Hacettepe Tıp Fakültesi Radyoloji Merkezi olarak ilgili firmalara 12 milyon YTL borcun SGK tarafından ödenmemesini “Türk Futbol Milli Takımı neyse biz de oyuz. Ama elimiz kolumuz bağlandı” diye yorumladı:



“Birçok Türk hasta ABD’ye tedavi olmak için gitmeye çalışırken, merkezimiz canlı yayınla geliştirdiğimiz yöntemi tüm dünyaya öğretiyor, bu Türkiye’de hiçbir tıp merkezi tarafından gerçekleştirilememiş bir ilktir. Uluslararası camiada edindiğimiz bu öncü pozisyona hak ettiği değer verilmeli.”





Beyninde bomba, bekliyor



Müdahale için evinde bekleyen 250 hastadan biri Kevser Aydın. Aydın, beyninde bir ‘bomba’yla sorunun çözülmesini bekliyor:



“Tansiyon hastasıyım, rahatsızlanınca tomografi istendi. Damadım beyin cerrahı. Tomografi sonucunu kendisine gönderdim. Görür görmez, anevrizma teşhisi koymuş. Ben İzmir’de yaşıyorum. Hemen arayıp, Ankara’ya gelmemi istedi, büyük bir korkuyla geldim. Ancak bir ayı aşkın bir süredir bekliyorum. Beynimdeki anevrizma ameliyat edilecek bir yerde değilmiş, patlama riski var. Korkuyla bekliyorum.”





Dünyaya kurs veriyorlar



Hacettepe Tıp Fakültesi Hastaneleri Radyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Vasküler Girişimsel Radyoloji/Nöroendovasküler Tedavi Ünitesi, beyin damarı anevrizması, beyin damarı tıkanıklıklarına bağlı inme hastalığı ve beyin arteriyovenöz malformasyonu gibi beyin damar hastalıklarının ameliyatsız tedavisinde dünyadaki en önemli merkez olarak kabul ediliyor. Ekip tarafından geliştirilen yeni teknikler ve tedavi sonuçları, yurtiçi ve yurtdışında bu alanda ilgilenen diğer uzmanlara yol gösterici oluyor. Türk tıbbında şu ana kadar hiçbir merkezin yapmadığı bir ilki gerçekleştiren bu üniteye, bu nedenle, son 10 yılda ABD’deki Harvard Hastaneleri, Maliye Bakanı Unakıtan’ın da gittiği Cleveland Klinik, Barrows Nöroloji Enstitüsü, Oxford Üniversitesi gibi önemli tıp merkezleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Latin Amerika ülkeleri, Güney Afrika, Avustralya, Hindistan ve Çin’deki önemli tıp merkezlerinde çalışan binlerce uzman hekim gelerek, ekipten ameliyatsız tedavi yöntemlerini öğrenmeye çalışıyor. Ekip, birçok ülkedeki tıp merkezlerine de davet edilerek birikimlerini meslektaşlarına aktarıyor.





İki-üç günde taburcu



Dr. Saruhan Çekirge ve eşi Işıl Saatçi’nin önderliğinde çalışan ekibin yöntemi şöyle:



Vücudu kesmeden, damarlar yoluyla giriş yaparak incecik bir takım tüpler ve o tüplerin içindeki daha ince ve küçük bıçaklar, suni damarlar, özel yapıştırıcılar yoluyla, beyin damarlarını tamir ediyor. Yöntem, beyin cerrahları tarafından değil, Dr. Çekirge ve Dr. Saatçi gibi radyoloji uzmanlarınca uygulanıyor. Sorunlu beyin damarına kasıktan açılan bir damar yoluyla 5-10 dakika içinde ameliyata gerek kalmadan ulaşılabiliyor. Ameliyat yapılması halinde uzun süre yoğun bakımda kalan hastalar, yöntem sayesinde iki-üç günlük bir gözlemin ardından taburcu edilip evlerine gönderilebiliyor. Aynı yönteme öncülük eden merkezler arasında, Hacettepe dışında Fransa’da Paris’teki Foundation Rotschild ve ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston Methodist Hospital da sayılıyor. Ancak dünyanın önde gelen tıp uzmanları, Hacettepe’yi bu alanda merkeze koyuyor ve tüm dünyadan uzman hekimler, ameliyatsız bu yöntemi, Dr. Saruhan Çekirge ve ekibinden öğrenmek istiyor.





