Beyin sarsıntısı geçirip İspanyolca konuşmaya başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ekim (DHA) - ABD\'nin Georgia eyaletinde 16 yaşındaki genç çocuk, futbol maçında geçirdiği beyin sarsıntısının ardından girdiği komadan uyandı ve akıcı bir şekilde İspanyolca konuşmaya başladı.

Kaleci pozisyonunda oynayan Reuben Nsemoh, penaltı atışı sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya girdi. Nsemoh\'un koçu Bruno Kalonji, darbenin ardından genç oyuncunun birkaç kez nefesinin kesildiğini söyledi. Kalonji, \"Kendine geliyordu fakat birkaç saniye sonra kusmaya başlıyordu. Hayatımda gördüğüm en üzücü durumlardan biriydi\" dedi.

Komadan uyanan Nsemoh, sarsıntıdan önce bildiği İngilizce\'yi unuttuğunu ve daha önce hiç öğrenmediği bir dil olan İspanyolca\'yı akıcı bir şekilde konuştuğunu söyledi. Genç kaleci, uyandıktan birkaç gün sonra ise İngilizceyi tekrar hatırladığını ve İspanyolcayı unutmaya başladığını belirtti.

Daha önce üç sarsıntı geçiren Reuben Nsemoh\'nun şu an iyileşme aşamasında olduğu fakat hala profesyonel bir kaleci olmak istediği söylendi. Nsemoh\'un koçu Konji ise bu son kazadan sonra, maçlarda koruyucu başlık taktığı takdirde genç kaleciyi oynatacağını söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Genç bir çocuk futbol maçı izliyor