Beyin ölümü gerçekleşen kadın organlarıyla umut oldu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen K.G. (87) isimli kadının böbrekleri nakil bekleyen iki hastaya umut oldu.

Balıkesir\'de 2 gün önce beyin kanaması teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan K.G.\'nin dün beyin ölümü gerçekleşti. K.G\'nin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Doktor Ömer Atsal, Bursa Koordinasyon Merkezi ile harekete geçti. Bursa\'dan gelen ekip tarafından alınan K.G\'nin iki böbreği, böbrek nakli sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere, Bursa\'ya götürüldü. Hastane Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Uzm. Doktor Ömer Atsal, beyin ölümü gerçekleşen K.G\'nin ailesinin organlarını bağışlama kararı almasıyla, K.G\'nin böbreklerinin operasyonla alındığını belirterek, \"İki böbrek organ nakli bekleyen 2 hastaya nakledilerek, bu insanları yeniden hayata bağladı. Bu konuda olağanüstü duyarlılık gösteren 87 yaşındaki rahmetli K.G. hanımefendinin ailesine şükranlarımızı sunarız. Bu konuda emek sarf eden Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi personeline teşekkürü bir borç biliriz\" dedi.

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