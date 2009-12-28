Beyin kanserine neden olan gen bulundu

T24-En tehlikeli beyin kanseri türlerinden "glioblastoma"ya neden olan 2 gen tanımlandı.

BBC’nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, ABD’deki Columbia Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim adamı, beyne hızla yayılan bu kötü huylu tümör türüne C/EPB ve Stat3 adlı genlerin neden olduğunu belirledi.Araştırma, glioblastoma hastalarının yaklaşık yüzde 60’ında aktif olan bu iki genin aynı anda etkin hale geldiklerinde beraber çalışmaya başladıklarını ve beyin hücrelerine zarar veren birçok diğer geni harekete geçirdiklerini ortaya koydu.





Bu iki genin aktif olduğu hastaların, hastalığın teşhis edilmesinden sonraki 140 hafta içinde hayatlarını kaybettikleri, bu genlerin aktif olmadığı hastaların yarısının ise bu sürenin sonunda hayatta kaldıkları gözlemlendi.Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın ekibinin başındaki Antonio Iavarone, araştırma sayesinde birçok ilaç kullanıp her iki geni de baskı altında tutarak, şu an etkin bir tedavi yöntemi olmayan glioblastoma hastaları için etkili bir tedavi yöntemi geliştirilebileceğini söyledi.