T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beyin kanserine neden olan gen bulundu

En tehlikeli beyin kanseri türlerinden "glioblastoma"ya neden olan 2 gen tanımlandı.

28 Aralık 2009 02:00

T24-En tehlikeli beyin kanseri türlerinden "glioblastoma"ya neden olan 2 gen tanımlandı.

BBC’nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, ABD’deki Columbia Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim adamı, beyne hızla yayılan bu kötü huylu tümör türüne C/EPB ve Stat3 adlı genlerin neden olduğunu belirledi.Araştırma, glioblastoma hastalarının yaklaşık yüzde 60’ında aktif olan bu iki genin aynı anda etkin hale geldiklerinde beraber çalışmaya başladıklarını ve beyin hücrelerine zarar veren birçok diğer geni harekete geçirdiklerini ortaya koydu.


Bu iki genin aktif olduğu hastaların, hastalığın teşhis edilmesinden sonraki 140 hafta içinde hayatlarını kaybettikleri, bu genlerin aktif olmadığı hastaların yarısının ise bu sürenin sonunda hayatta kaldıkları gözlemlendi.Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın ekibinin başındaki Antonio Iavarone, araştırma sayesinde birçok ilaç kullanıp her iki geni de baskı altında tutarak, şu an etkin bir tedavi yöntemi olmayan glioblastoma hastaları için etkili bir tedavi yöntemi geliştirilebileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24