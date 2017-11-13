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Sağlık

Beyin kanaması geçiren kadının organları bağışlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen N

13 Kasım 2017 19:23

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen N.E.\'nin (51) organları, vasiyeti üzerine bağışlandı.
Akdağmadeni İlçesi\'nde yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren N.E., Yozgat Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedavi altın alınan kadının beyin ölümü gerçekleşti. N.E.\'nin organları, vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden gelen 3 kişilik ekip, yaklaşık 2 saat süren operasyonla, N.E.\'nin 2 böbrek ve korneasını alarak, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere götürdü.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat\'ta 4\'üncü organ bağışının gerçekleştiğini söyleyerek şöyle konuştu:
\"Organ nakli bir gün hepimize gerekebilir. Türkiye\'de 25 binden fazla organ bekleyen hasta var. Maalesef o yoğunlukta organ bağışı yapılmıyor. Biraz daha çabalamamız gerekiyor. Böbrek, akciğer, ince bağırsak, pankreas, kalp, karaciğer organları ile kornea, kalp kapağı, kemik, kemik iliği ve deri ülkemizde nakledilebilen dokulardır. Ölümden sonra toprakta çürümeye terk edilen organlarımız, aslında yepyeni yaşamlara birer umuttur.\"

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