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Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Mehmet Ömür Alasulu (46), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

22 Kasım 2018 22:19

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Mehmet Ömür Alasulu (46), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'nde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Ömür Alasulu, merkez Çukurova ilçesindeki evinde 2 gün önce beyin kanaması geçirdi. Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alasulu, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Eşi Derya Alasulu da doktor olan 2 çocuk babası Mehmet Ömür Alasulu, yarın Kabasakal Mezarlığı\'nda öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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