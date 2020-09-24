Beyin kanaması geçirdi, gülme ve ağlama yetisini kaybetti

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan Engin Akkaya (43), 13 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ağlama ve gülme gibi yetilerini kaybetti. Akkaya ayrıca yıllardır dünyayı çift gördüğünü de söyledi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde doğup büyüyen ve İstanbul’da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Engin Akkaya, 13 yıl önce beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan Akkaya'nın hayatı o günden sonra değişti.

Tedavi sonrası kendine geldiğinde çift gördüğünü fark eden Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybetti. Akkaya artık çevresinde gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılıyor.

Cem Yılmaz’ın programında gülmediğini fark etmiş

2007 yılında ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini belirten Akkaya, "Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Sonrasında süreç kolay olmadı. 1 yıl üniversiteden uzak kaldım. 1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim.