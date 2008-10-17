Beyin gücü felçlilere çare olacak

Hatırlamak "nöronlara" bağlı

İşitme kaybında umut: Gen tedavisi



Nature dergisinin son sayısında yayınlanan araştırmayı yapan bilim insanlarına göre, deneylerin olumlu sonuçları, omurilik yaralanması veya beyin kanaması sonucu meydana gelen felçlerin tedavisinde birkaç yıl içinde klinik uygulamalara geçilebileceğini gösteriyor.Araştırmacılar, ilk kez maymunların, beyinde istemli hareketleri kontrol eden bölge olan korteks motor hücreleri ile bir anestezik enjeksiyon aracılığıyla geçici olarak felcedilen bir organ arasında yapay bir bağlantı kurmayı birkaç dakikada öğrenebileceklerini gösterdiler.Amerikalı bilim adamları, maymunlara bilek kaslarını hareket ettirmek için tek bir nörondan yararlanmalarını sağlayacak "beyin-makina arayüzü" sistemi geliştirme çalışmalarının, "göreli doğal bir nöroprotez" üretilmesine olanak sağlayabileceğini söylediler.Araştırmayı yapan Seattle'ın Washington Üniversitesi'nden Chet Moritz, eğer bir maymun bunu yapabiliyorsa, bir insanın daha iyisini yapabileceğini belirterek, "Pratikte test ettiğimiz her nöron bu tip bir uyarma için kullanılabilir" diye konuştu.İnsan beyninde 100 milyar civarında nöron bulunuyor ve araştırma, bu nöronların şaşırtıcı adaptasyon kapasitesini gösteriyor.Bilim insanları, araştırmalarında önce, maymunlar bileklerini oynatırlarken, korteks motorundaki izole nöronların elektrik faaliyetini elektrodlar yardımıyla kaydettiler. Maymunlar, kendilerine önceden öğretilen çok basit bir video oyununu ekranda bir imleci hareket ettirerek bilek hareketiyle oynarken, araştırmacılar, anesteziyle geçici olarak maymunların bileklerini felce uğrattılar.Beyin faaliyeti normalde istemli bir harekette bulunmak isterken, talimat hareketsiz kaslara ulaşmayınca, araştırmacılar, engeli "bypass" ettiler.Sinir hücrelerine bağlı elektrotlar, bir dış devreyle maymunların ön kol ve bileklerine bağlandı ve nöronlardan gelen sinyaller bir bilgisayar aracılığıyla yükseltildi. Böylece sinir hücresini yeterince kontrol etmeyi öğrenen hayvanlar, bileklerini de hareket ettirmeyi başardılar.