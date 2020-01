Beyin felci olan Adil Can, 120 sorudan 115 net yaparak fen lisesini kazandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında 120 soruda 115 net yapan serebral palsili Adil Can Kural, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'ni kazandı. Kural "Bilgisayar mühendisliği hedefime bir adım daha yaklaştım" diyor.

Al Jazeera Türk’ten Umay Aktaş Salman’a "İnsanın başarması için inanması ve çok çalışması gerekiyor" diyordu Serebral Palsili Adil Can Kural. Serabral Palsi yani tıp diliyle beyin felci olan Adil Can, hareket ve konuşma zorluğu yaşıyor. Tunceli’nin Hozat ilçesinde yaşayan Adil Can, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında önemli bir başarıya imza attı. Her iki dönem yapılan sınavda da 120 soruda 115 net yaptı. Birinci dönem sınavları sonrasında 727 öğrenci arasından Tunceli 33’üncüsü olmuştu. Ve şimdi artık fen lisesi öğrencisi. TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı. Adil Can, ikinci tercihi olan Cemil Meriç Fen Lisesi’ni kazandı.

Aile Elazığ yolcusu

Tüm tercih listesine fen liselerini yazan Kural, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bilgisayar mühendisliği hedefime bir adım daha yaklaştım" diyor. "Adil Can nereyi kazanırsa biz de onunlayız" diyen ailesi de çok mutlu. Aile yakın zamanda Elazığ yolcusu.

"Adil Can umut olsun"

Çocuklarına her zaman inandıklarını anlatan Baba Zülfikar Kural, "Sonuna kadar Adil Cana’a desteğe devam" diyor:

"Eşim, küçük oğlum ve annem Adil Can ile birlikte Elazığ’a gidecekler. Ben ilk etapta burada kalacağım. Sonra ben de yanlarına gideceğim. Umarım Adil Can orada da arkadaş ortamı bulur ve her şey iyi olur. Arkadaşlarıyla iyi geçinen biri, çabuk uyum sağlayacağını düşünüyorum. Kaygım yok, mutluluğum var. Adil Can’ın farklılığını kabul ettik, birlikte çalıştık ve inandık. Arkadaşları da kabul etti, başarısı ondan. Bu başarısı örnek olsun, diğer çocuklara da umut olsun. Onun gibi başka çocukların başarı haberlerini okursak çok daha mutlu oluruz."

Mücadele etti kazandı

Adil Can doğum sonrasında uzun süren sarılığın ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle hareket ve konuşma zorluğu yaşıyor. Yıllarca vücudunun, kollarının, bacaklarının güç kazanması için fizik egzersizler yaptı. Fizyoterapist olan amcası Adil Can’ın gelişimini sürekli takip etti. Anne ve babası da en büyük destekçisiydi. Anne Fadime Kural, adeta oğlunun gölgesi oldu. Sekiz yıl boyunca bir buçuk kilometrelik okul yolunu birlikte yürüdüler. Oğluna "İstersen, azimli olursan her şeyi yapabilirsin" diyen Anne Kural, uzun yıllar onu okula götürdü ve ihtiyaçlarını karşılamak için akşama kadar okulda bekledi. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan ve artık annesinin okulda beklemediği Adil Can bu noktaya gelebilmek için ailesi ile birlikte çok mücadele verdi.