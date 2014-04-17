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Sağlık

Beyin en iyi 24 yaşında çalışıyor

Yapılan bir araştırma, bilişsel becerilerin en üst düzeye ulaştığı dönemin 24 yaş olduğunu gösterdi

17 Nisan 2014 15:27

Kanadalı bilim adamlarının araştırması, bilişsel becerilerin en üst düzeye ulaştığı dönemin 24 yaş olduğunu ortaya çıkardı.Bilim adamları ortalama 24 yaşından sonra ''beyin hızının'' yavaşlamaya başladığını gördü.

Simon Fraser Üniversitesi'nden bilim adamları, 24 yaşından sonra motor becerilerde azalma olduğunu ancak beynin bu azalmayı hızlıca telafi etmeyi öğrendiğini, dolayısıyla ''kurnazlaştığını'' belirtti.

Bilişsel ve motor becerilerin ne zaman azaldığını anlamak için bilim adamları 3 bin 305 katılımcıya bu becerileri gerektiren bir bilgisayaroyunu oynattı. Bilim adamları ortalama 24 yaşından sonra ''beyin hızının'' yavaşlamaya başladığını gördü.

Ancak nispeten yavaş olsalar da daha yaşlı oyuncuların hız eksikliğini oyununun arayüzünü daha iyi kullanarak telafi ettiği ortaya çıktı.

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