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Sağlık

Beyin en hızlı 39 yaşında çalışıyor

ABD'de yapılan son araştırma, insan beyninin 39 yaşında azami hızla çalıştığını, ancak 40'ından sonra yavaşladığını ortaya koydu.

23 Ekim 2008 03:00

ABD'de yapılan son araştırma, insan beyninin 39 yaşında azami hızla çalıştığını, ancak 40'ından sonra yavaşladığını ortaya koydu.

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Los Angeles'taki California Üniversitesi’nden uzmanlar, bu yavaşlamanın nedenini, nöron olarak bilinen sinir hücrelerini kaplayan yağlı zırhın orta yaştan sonra hasar görmesine bağlıyor.

Elektrik tellerini kaplayan plastik kabloya benzeyen ve sinyallerin vücut ile beyin çevresinde hızlı gitmesini sağlayan bu zırh hasar görmeye başladığı zaman, beyindeki nöronlardan geçen bu sinyaller de hız kaybediyor. Bu durum, vücut içindeki tepkilerin yavaşlaması anlamına da geliyor.

40 yaşından sonra vücudun bu koruyucu zırhları onarma mücadelesini kaybettiğini belirten uzmanların bu sonuca, 23 ile 80 yaş arasındaki kişilerle yaptıkları deneylerden sonra vardıkları belirtildi. Bu kişilerin işaret parmaklarını 10 saniye içinde ne kadar hızlı hareket ettiklerini ölçen uzmanlar, bu ölçümleri, beynin ön loblarındaki zırhların durumuyla karşılaştırdı.

Uzmanlar, bu karşılaştırma sonucunda, işaret parmağı ne kadar hızlı hareket ettirilirse beyindeki nöronal hareket potansiyelinin daha büyük olduğunu ve bu potansiyelin 40'ından sonra yavaşladığını tespit etti.

(AA)

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