Beyin, çekilen ağrıları altı ayda ancak unutuyor!

Ağrı, başlı başına bir hastalık mıdır?

Ağrının çeşitleri var mıdır?

Düzenli tedavi gerekir



Ağrı alışkanlık yapar mı ya da bir kere ağrı çeken daha sonra hep o şiddette mi ağrı ile karşılaşır?



Her ağrısı olan hemen doktora gitmeli mi, hangi ağrılarda doktora başvurmalı?



Yeni moda ağrı





Şu dönemde insanlarda en çok hangi ağrıları gözlemliyorsunuz? Yeni ağrı çeşitleriyle tanışıyor musunuz?

Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, ağrılarla ilgili soruları yanıtladı:Ağrı, hastanın hekime gitmesini sağlayan en önemli uyarandır. Çoğu kez hastalar; tansiyonlarının, şeker düzeylerinin yükseldiğini, hatta nabızlarının hızlandığını bile fark etmeyebilirler. Ama ağrı, onları daha çok uyarır ve bir bozukluğu ifade eder.Ağrıyı iki grupta inceliyoruz. Birincisi başka bir hastalığın belirtisi olan, ikincisi ise 3-6 ay süren ve başlı başına hastalık haline gelen ağrılar. Birçok ağrının nedeni bir anda belirlenemez. Bu nedenle bunların nedeni psikolojik zannedilir. Migrende ya da 'nevralji' adını verdiğimiz; çok şiddetli ve dayanılması mümkün olmayan ağrılarda, bilgisayarlı tanı yöntemleri ya da başka yöntemlerle bir bozukluk saptanamayabilir. Özellikle uzun süren bu tip ağrılarda, hastaya hemen ağrının psikolojik kökenli olduğunu söylemekten daha yanlış bir şey yoktur. Ağrıların iyi incelenmesi gerekir.Ağrı beyin tarafından hafızaya alınır. Bacağı kesilen bir hasta, bacağının ağrıdığından bile şikâyet edebiliyor. Bu tip hastalarda ağrının hafızadan silinmesi gereklidir. Tansiyon hastalığında olduğu gibi düzenli tedaviye devam ediyoruz. Altı ay içinde ağrı hafızadan siliniyor.Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) sonra dünyadaki en büyük tıp teşkilatı olarak kabul edilen Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı, ağrıyı şöyle tanımlıyor: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel bir duyudur." Ancak ağrının salgılanması kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bir ağrı çok şiddetliyse, inatçı hale geldiyse, bir ayı geçtiyse doktora gidilmelidir. Ayrıca ani başlayan karın ve göğüs ağrılarında da hemen doktora başvurulmalıdır.Evet, son on senedir yeni bir ağrı türü çıktı: Günlük baş ağrısı. Bu; ne migren, ne de gerilime bağlı ağrı. Nedenine gelince... İnsanlar şu anda en çok beyinlerini kullanıyor. Beynin çalışması ve vücudun diğer kısımlarının çalışmaması dengesizliğe yol açıyor. Vücut kendini kasarak buna tepki gösteriyor; beyin dışındaki diğer bölümleri iptal etmeye başlıyor ve oralarda da ağrı oluyor.