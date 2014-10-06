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Dünya
Deutsche Welle

Beyin araştırmacılarına Nobel Ödülü

Nobel Tıp Ödülü, beyin üzerinde önemli bir araştırma yapan üç uzmana verildi.

06 Ekim 2014 16:17

ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser, bu yıl
Nobel Tıp Ödülü'nü paylaştı. Bilim insanları beyinde dâhili navigasyon sistemi işlevi
gören hücreler keşfetmiş, sözkonusu hücrelerin yön tayininde önemli rol oynadığı
kanıtlanmıştı. Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl 870 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Yarın fizik, çarşamba
günü kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.
Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Edebiyat ödülünün
açıklanacağı gün henüz kesinleşmedi. Gözlemciler bu alandaki ödülün sahibinin
geleneklere uyularak perşembe günü belli olmasını bekliyor.
Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi
olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine
sunulacak. 

Nobel tıp ödülüne geçen yıl insan hücrelerindeki temel taşıma işleminin veziküller
(kesecikler) yardımıyla gerçekleştirildiğini saptayan Alman Thomas Südhof ile
Amerikalı meslektaşları James E. Rothman ve Randy W. Schekman layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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