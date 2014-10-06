Beyin araştırmacılarına Nobel Ödülü

ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser, bu yıl

Nobel Tıp Ödülü'nü paylaştı. Bilim insanları beyinde dâhili navigasyon sistemi işlevi

gören hücreler keşfetmiş, sözkonusu hücrelerin yön tayininde önemli rol oynadığı

kanıtlanmıştı. Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl 870 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Yarın fizik, çarşamba

günü kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Edebiyat ödülünün

açıklanacağı gün henüz kesinleşmedi. Gözlemciler bu alandaki ödülün sahibinin

geleneklere uyularak perşembe günü belli olmasını bekliyor.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi

olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine

sunulacak.

Nobel tıp ödülüne geçen yıl insan hücrelerindeki temel taşıma işleminin veziküller

(kesecikler) yardımıyla gerçekleştirildiğini saptayan Alman Thomas Südhof ile

Amerikalı meslektaşları James E. Rothman ve Randy W. Schekman layık görülmüştü.

