Beyin ameliyatları hatalı!

Sabah'ta yayımlanan habere göre, 2005 yılından bu yana yapılan beyin ameliyatlarını raporlaştıran kurum, "Ameliyatlar için yüzde 56 oranında hastaların kafataslarının yanlış tarafı delindi" iddiasında bulundu. Yetkililer, gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan hastaların kafatasında delikler açıldığını savundu.