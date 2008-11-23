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Sağlık

Beyin ameliyatları hatalı!

İngiltere Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu NPSA, beyin ameliyatlarının yarıdan fazlasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

23 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de hasta hakları için mücadele eden Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu NPSA, beyin ameliyatlarında hastaların yarıdan fazlasının yanlış uygulama kurbanı olduğunu ileri sürdü. 

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Sabah'ta yayımlanan habere göre, 2005 yılından bu yana yapılan beyin ameliyatlarını raporlaştıran kurum, "Ameliyatlar için yüzde 56 oranında hastaların kafataslarının yanlış tarafı delindi" iddiasında bulundu. Yetkililer, gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan hastaların kafatasında delikler açıldığını savundu.

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