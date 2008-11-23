Beyin ameliyatları hatalı!

İngiltere'de hasta hakları için mücadele eden Ulusal Hasta Güvenliği Kurumu NPSA, beyin ameliyatlarında hastaların yarıdan fazlasının yanlış uygulama kurbanı olduğunu ileri sürdü.
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Beyin kanamasına yol açan 3 gen bulundu
Sabah'ta yayımlanan habere göre, 2005 yılından bu yana yapılan beyin ameliyatlarını raporlaştıran kurum, "Ameliyatlar için yüzde 56 oranında hastaların kafataslarının yanlış tarafı delindi" iddiasında bulundu. Yetkililer, gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan hastaların kafatasında delikler açıldığını savundu.