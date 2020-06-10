Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı

İtalya’da beyninin sol temporal lobundan tümör alınan bir kadın, ameliyat sırasında zeytin dolması yaptı. Yanlış bir yere müdahale edilmemesi için ayık tutulan kadının, bir saatte 90 zeytin dolması yaptığı belirtildi. Toplamda 2.5 saat süren ameliyatın çok iyi geçtiği belirtildi.

İtalyan devlet ajansı Ansa’nın haberine göre, Ancona kentindeki Riuniti hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatta, ismi açıklanmayan 60 yaşındaki hastanın beyninin sol temporal lobundan tümör alınacaktı. Doktorlar, konuşma, hafıza ve vücudun sağ tarafını kontrol eden bu bölgedeki sağlıklı dokuların ameliyatta zarar görmesinin engellenmesi için bu yöntemi seçti.

Duvar'ın aktardığına göre 11 kişilik ameliyat ekibinden beyin cerrahı Roberto Trignani, bugüne dek hastaların ayık kaldığı 60 ameliyat yaptığını söyleyerek, “Bu yöntem, beyin fonksiyonları üzerinde çalıştığımız hastayı izlememize ve hareketlerimizi buna göre belirlememize izin veriyor” dedi. Trignani, ameliyatın çok iyi geçtiğini de söyledi.

Daha önceden de beyin ameliyatı olurken keman ve gitar çalan, çizgi film izleyen hastaların haberleri yapılmıştı. Ancak beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yapmanın bir ilk olduğu sanılıyor.

İtalyan medyasıysa, ‘Ascoli zeytinleri’ olarak bilinen İtalyan yemeğini yapmanın çok karmaşık olduğunu, ameliyathanenin süreç boyunca bir mutfaktan farksız olduğunu yazdı. İtalya’nın orta bölgelerinden Marche’nin geleneksel yemeklerinden biri olan dolma, çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytinin etrafına et sarılıp un, yumurta ve galeta ununa bulanması, ardından da kızartılmasıyla yapılıyor.