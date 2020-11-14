Beyin ameliyatı geçiren çocuğa işkence yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu döverek görüntü çektiren kişi gözaltına alındı.

Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşanan olayda, 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y., aynı iş yerinde çalışan Yücel B. tarafından iddiaya göre şakayla şiddete maruz kalıyordu.

Ellerinde ve kollarında kesik ve yanık izleri

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu.

Önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu aldı.

İşkenceyi telefonla kaydettirdi

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis, Yücel B.'yi gözaltına alırken, Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, tekstil atölyesinin sahibi Yücel B'nin gözaltına alındığı ve olarak adli makamlara sevk edileceği belirtildi.