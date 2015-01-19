'Beyefendiye Arz; KPSS'yi kaldırma eylem planı' iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP hükümetinin, Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde uygulamaya konan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) kaldırmak için eylem planı hazırlandığı iddia edildi. Taraf'ta yer alan habere göre, "KPSS’yi kaldırma eylem planının, 'Beyefendiye Arz, çok gizli' notu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu" iddia edildi.

Hüseyin Özay'ın Taraf'ta yayımladığı raporda yer alan ayrıntılar ve haberin tam metni şöyle:

‘Hükümetten bile gizlendi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç tarafından açıklanan ve devlete sınavsız olarak giren AKP’li yakınlarının isimlerini içeren listeler, AKP’yi zor durumda bıraktı. Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde, bazı AKP’li yakınlarını aynı yöntemle kamuya işe almayı planlayan AKP, tepkiler üzerine, alımları askıya almak zorunda kaldı. Bu durum parti teşkilatında büyük rahatsızlığa yol açtı. Bunun üzerine, AKP yönetimine konuyla ilgili bir eylem planı hazırlanması konusunda talimat verildi. AKP’de birkaç genel başkan yardımcısı ve bazı Köşk danışmanları aracılığı ile KPSS’ye ilişkin geniş bir çalışma yapıldı. Çalışmanın sonunda da rapor hazırlandı. Bir de Erdoğan’a sunulmak üzere iki sayfalık “özet rapor” oluşturuldu. Rapordan, hükümet üyelerinin haberi yok.

‘Sınavı kazanamıyorlar’

“Çok Gizli, Beyfendiye Arz” notu ile oluşturulan iki sayfalık özet rapor, “amaç”, “sorunlar”, “KPSS Eylem Planı” ve “Medya Planlaması” olmak üzere dört başlıktan oluşuyor. Raporda öncelikle KPSS ile ilgili AKP’lilerin yaşadığı sıkıntılar anlatıldı. AKP’ye oy verenlerin ve AKP yöneticilerinin yakınlarının, KPSS’yi kazanamadığı belirtilerek, KPSS’nin mutlaka kaldırılması gerektiği vurgulandı. Raporda, şoför, hizmetli gibi lise mezunlarının başvurduğu alt hizmet kadrolarını partililerin tercih etmediği de belirtilerek, partililerin daha çok, A grubu kadrolara başvuruda bulunduğu kaydedildi. Raporda, A grubu kadrolar için lisans şartının esnetilmesi gerektiği vurgulandı.

‘İktidarla yüzde yüz uyumlu personel’

Raporda KPSS’nın kaldırılması ile buna ilişkin ve medya planlaması konusunda da ayrıntılı bilgiler yer aldı. Kamuoyunun oluşturulmasının ardından da, KPSS kademeli olarak kaldırılacak. Raporda KPSS eylem planının ayrıntıları şöyle sıralandı:

Devlet bürokrasisinin paralel yapı ile irtibatlı veya irtibat şüphesi taşıyan tüm kadrolardan temizlenmesi.

Devlet kurumlarındaki paralel yapı temizliğinin, o kurumların partimizle ilişkileri açısından yeterli olmadığı bu nedenle de tüm kilit noktalarda ön koşulsuz olarak sadece partimizle yüzde yüz uyumlu çalışacak personelin istihdamının gerçekleştirilmesi.

Partimiz il ve ilçe teşkilatları ile iltisaklı tüm kadroların, devlet kurumlarında azami ölçüde istihdam edilmesi teşkilatlarımızın genel talep ve arzusunu oluşturmaktadır.

Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi hususunda parti referansında suistimaller yaşandığı, Sayın Başbakan’ın bu konulardaki reflekslerinin söylem bazında kaldığı, atamalarda bu kriterlere gereken özeni göstermediği ve rahatça yanıltılabildiği, bakan düzeyinde ise hâlâ Paralel yapıya nötr yaklaşanların mevcudiyeti, partimizin geleceği açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

4 yıllık lisans mezunlarının girebildiği temmuz ayında yapılan KPSS’ye ise yaklaşık 600 bin civarı katılım olmakta, devlet kurum ve kurullarına atama yapılmaktadır. (Öğretmen, TRT, SPK, Maliye, Gümrük vs…) Bu sınavda sadece 12’de 1 oranında kazanma sözkonusu olduğundan, adaylarımızın büyük ölçüde elendiği görülmektedir.

KPSS ile devlete memur alımında teşkilatlarımızdan gelen şikayetler daha çok puan yüksekliğinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle de istenen puanı almakta zorlanan on binlerce partili aday istihdam edilememekte ve bu durum teşkilatlarımızda rahatsızlığa sebep olmaktadır.

Devlete memur alımında bir başka açmaz mülakatlardır. Mülakat heyetlerinin oluşturulmasında gereken dikkatin gösterilmediği, bazı CHP ve MHP’li adayların hatta paralelci adayların tanıdıkları vasıtasıyla heyetleri manipüle ettikleri ve memur olarak alındıkları tarafımıza ulaşan raporlarda yer almaktadır.”

‘Düşük profilli iş istemiyorlar’

Cumhurbaşkanı’na sunulan raporda, devlet kadrolarına AKP’lilerin yerleştirilmesi amacıyla KPSS’nin tümden kaldırılması gerektiği düşüncesi şu şekilde ifade edildi: l Lise ve meslek yüksek okulları mezunlarının girebildiği, yaklaşık 2.5 milyon adayın başvurduğu 2 yılda bir eylül ayında yapılan sınav, çok düşük bir iş profili taşıdığından (Hizmetli, şoför vs.) partililerce tercih edilmemektedir. Bu sebeple lisans şartı esnetilerek lise mezunlarının da diğer iş gruplarına başvurabilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda gerekirse MEB tarafından hazırlanacak eğitim programlarıyla lisans eksikliğinin telafisinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.” l Genel toplamada 3,5 milyon katılım ve 70 bin civarı kazanım gözönüne alındığında 50’de 1 kazanma fevkalede düşük bir oran olduğundan bu sınav devam ettiği sürece istenen sayıda kadrolarımızın yasal olarak atanması mümkün görünmemektedir. Bu nedenlerle KPSS’nin tümden kaldırılması da önemli bir alternatif olarak değerlendirilmelidir.” l Yüksek bürokrasiye atamalarda vazgeçilmez şart olarak MİT onayı aranmalıdır. Her kim olursa olsun tekli referansın yeterli kabul edilmemesi, kabineden yapılan atamaların dahi mutlak surette denetlenmesi elzemdir.”

‘Davutoğlu’na eleştiriler yer aldı’

Raporda, Davutoğlu ve bakanlara yönelik eleştiriler de yer aldı. Davutoğlu’nun atamalar konusundaki çalışmalarının, “söylem bazında” kaldığı belirtilerek, Davutoğlu’nun kadrolara AKP’lilerin atanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği kaydedildi. Bakanların da eleştirildiği raporda, birçok bakanın paralel yapı ile mücadelede nötr kalmayı tercih ettiği kaydedildi. Raporda, işe alımlarda oluşturulan sözlü komisyon heyetine, bazen CHP’li ve MHP’li üyelerin sızdığı ifade edilerek, bunların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

‘Medya böyle kullanacak’

Raporda medyada KPSS’nın güvenilir bir sınav olmadığı yönünde haberler yapılması gerektiği de belirtildi:

Yaptırılacak güçlü haberlerle KPSS’nin güvenilirliğinin olmadığı işlenmeli.

Paralel yapının soruları çaldığı, tüm devlet kadrolarını ele geçirdiği, sadece cemaatten kişilerin sınavı kazandığı haberleştirilmeli ve bu haberler ısrarla sürdürülmeli.

KPSS’yi kazanamayan adaylarla röportajlar yapılmalı “Paralel yapı hakkımızı yedi” türü haberler yayınlanmalı.

5 yıl önce iptal edilen KPSS sınavının gündem yapılması yeterli etkiyi uyandırmama ihtimali gözönünde bulundurularak, diğer sınavlarla ilgili de çalışma yapılıp, kamuoyu gündemine getirilmeli.