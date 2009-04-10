Beyefendi teklifimi reddetti

“Sadettin’in çeyizini bekliyorum” diyen Hülya Avşar evlilik bilmecesinde son durumu açıkladı: ”Sadettin evlilik teklif ettiğinde ben nazlandım. Sonra ben teklif ettim ‘Hayır’ dedi. Halen düşünüyor beyefendi...”



Sadettin Saran’la haklarında çıkan ayrılık söylentilerine kendi adına düzenlenen tenis turnuvasında verdiği mutluluk pozlarıyla noktayı koyan Hülya Avşar evlilik konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Avşar, “İlişkimiz böyle de güzel gidiyor. Her an evlenebiliriz de... Özellikle bu konu üzerinde durmuyoruz. Evlenme teklifi aldım da ettim de” dedi.



İlişkilerinde heyecanın hiç bitmeyeceğini söyleyen Avşar aralarında geçen konuşmayı Milliyet gazetesine esprili bir dille anlattı: “Sadettin evlenme teklif ettiğinde ben nazlandım. Daha sonra ben ona teklif ettim. “Hayır” dedi. Halen düşünüyor beyefendi... Sadettin Bey’in çeyizinin tamamlanmasını bekliyoruz. Benim çeyizim tamam.”

