T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Beydağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde 1 kilo 250 gram kubar esrarla yakalanan M

08 Şubat 2018 16:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Beydağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, evinde 1 kilo 250 gram kubar esrarla yakalanan M.K. (57) gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, evin banyosundaki soba kovasının içinde 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Ekiplerin Eğridere Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada ise aracın torpido gözünde 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHABeydağJandarma KomutanlığıYeşiltepe MahallesindeTeknikOlaylaEkiplerin Eğridere MahallesindeGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24