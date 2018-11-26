T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdi

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir),(DHA) - İZMİR'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi

26 Kasım 2018 04:15

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir),(DHA) - İZMİR\'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.
Kaza saat 23.00 sıralarında Beydağ ilçesi Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz, Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 plakalı motorsikleti ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. motosiklet, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki kapıya çarparak durabildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Cerit\'in yüzünün sürtünmeden dolayı parçalanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yoldan geçen vatandaşlar 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kazanın ardından 112 Sağlık ekiplerinin olay  yerinde  yapmışolduğu  kontrollerde Serdar Cerit\'in yaşamını  yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Cerit\'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Kazada yaşamını yitiren kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit7in bugün ehliyet sınavına gireceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukBeydağSerdar Cerit 24KazaBeyköy MahallesiEhliyetsiz Serdar CeritkullandığıBACeritYoldanSağlıkSerdar CeritAdli Tıp KurumuKazadaSerdar Cerit7inFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24