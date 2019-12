-Beyazperdede Alacakaranlık Efsanesi ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Stephenie Meyer'in çok okunan kitap serisinden beyazperdeye uyarlanan ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1'' vizyona girecek. Popüler vampir hikayesinin yeni filminde kamera arkasına Bill Condon geçti. Robert Pattinson'ın ''vampir'' Edward Cullen'ı, Kristen Stewart'ın sevgilisi Bella Swan'i canlandırdığı filmde diğer rollerde Taylor Lautner, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Billy Burke, Peter Facinelli ve Billy Burke yer alıyor. Edward ile Bella arasında yaşanan epik aşk hikayesinde sonun başlangıcına gelinen filmde, her güçlüğe karşın evlenen çiftin rüya gibi başlayan günlerden sonra Bella'nın hamile olduğunun farkedilmesiyle yaşamlarının kabusa dönmesi anlatılıyor. Başrolünü usta oyuncu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'' adlı yapım seyirciyle buluşacak. Onur Ünlü'nün yönettiği filmde, Celal Tan'ı canlandıran Yöntem'in rol arkadaşları Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Türkü Turan, Güler Ökten, Köksal Engür, Cengiz Bozkurt, Tuğra Kaftancıoğlu ve Ushan Çakır. Film, tanınmış anayasa profesörü Celal Tan'ın 65. yaşgününde ailesi tarafından planlanan parti öncesinde yaşananların tüm ailenin yaşamını değiştirmesini işliyor. Kevin Spacey'nin yeni filmi ''Oyunun Sonu'' da bu haftanın yeni yapımlarından. Filmde, Spacey'ye iki usta oyuncu Jeremy Irons ile Paul Bettany eşlik ediyor. Yönetmen J.C. Chandor'un ilk filminde 2008 finansal krizinin etkilerini 24 saat boyunca tek bir kuruluş üzerinden gözlemliyor. 2011 Sundance Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, Berlin'de de Altın Ayı için yarıştı. -Sinemalardan- Metropol: ''Beni Unutma'', ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1'', ''Tenten'in Maceraları'', ''Ölümsüzler'', ''Beni Unutma'', ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Anadolu Kartalları'', ''Paranormal Activity 3''. Optimum: ''Ölümsüzler'', ''Tenten'in Maceraları'', ''Beni Unutma'', ''Anadolu Kartalları'', ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'', ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1'', ''Kule Soygunu'', ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Allah'ın Sadık Kulu: Barla''. Kızılay Büyülü Fener: ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1'', ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'', ''Oyunun Sonu'', ''Ölümsüzler'', ''Beni Unutma'', ''Tenten'in Maceraları'', ''Gelecek Uzun Sürer'', ''Allah'ın Sadık Kulu: Barla'', ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Anadolu Kartalları'' Bahçelievler Büyülü Fener: ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1'', ''Gelecek Uzun Sürer'', ''Allah'ın Sadık Kulu: Barla'', ''Anadolu Kartalları'', ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'', ''Bir Gün''. -CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bugün ve yarın ''Ahmet Adnan Saygun'un ölümünün 20. yılı anma'' ve Türkiye'de KKTC yılı'' konseriyle seyirciyi selamlayacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestraya piyanosuyla Rüya Taner eşlik edecek. Konserde, Ali Hoca'nın ''Kıbrıs Orkestra Suiti'', Franz Liszt'in ''Macar Fantazisi'' ve Ahmet Adnan Saygun'un ''2. Senfonisi'' seslendirilecek. Bilkent Senfoni Orkestrası, 19 Kasım'da Cesario Costa şefliğinde konser verecek. Orkestraya piyano sanatçısı Muhiddin Dürrüoğlu eşlik edecek. Konserde, B. Santos'un ''Senfonik Uvertür No.3'', Frederic Chopin'in ''Piyano Konçertosu No. 2, Fa min Op. 21'', Edvard Grieg'in ''Lirik Süit, Op. 54'', Gabriel Faure'nin ''Pelleas et Melisande Orkestra Süiti, Op. 80'' yorumlanacak. Ankara Devlet Tiyatrosu bu hafta 17 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi 5 eserle izleyici karşısına çıkacak. Başkentte hafta boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerinden bazıları şöyle: -Tiyatro- Büyük Tiyatro: Firdevs Aylin Tez'in yazdığı, Mehmet Ege'nin yönettiği ''Bir Tayyare Serüveni'', 20 Kasım'da sahne alacak. Dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostümleri Sevgi Türkay'a, ışığı Yakup Çartık'a ait eserin müziği Can Atilla imzasını taşıyor. Oyunda, Nermin Uğur, Hülya Dizmen Yücel, İsmet Numanoğlu, Bülent Türkmen, Teoman Gülen, Fuat Çiyiltepe, Ulaş Ersoy, Mehmet Ali Toklu, Mert Egemen, Cengiz Korucu, Abdullah İndir, Nihal Tercan ve Caner Gezener başlıca rolleri paylaşıyor. Şinasi Sahnesi: Tennessee Williams'ın yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Jason Hale'nin yönettiği ''Sırça Kümes'', bugün, yarın ve 19 Kasım'da temsil verecek. Büyük buhran döneminde Amerika'da geçen oyunda, 1937'de St. Lois'de yaşayan parçalanmış bir ailenin yoksulluğa karşı verdiği hayatta kalma çabası anlatılıyor. Dekoru İnci Kangal, ışığı Yakup Çartık'a ait oyunda Meltem Keskin Bayur, Orhan Özyiğit, İrfan Kılınç, Gülin Ersoy rol alıyor. Çocuk oyunu ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'', 20 Kasım'da küçük izleyiciyle birlikte olacak. Küçük Tiyatro: ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'' adlı oyun bugün yarın ve 19 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Çocuk oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'' 20 Kasım'da izlenebilir. Angelo Savelli'nin yazıp yönettiği ''Figaro'' adlı oyun, 21 ve 23 Kasım'da sahne alacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun yeni oyununun dekor ve kostüm tasarımı Ceren Karahan'ın imzasını taşıyor. Işık düzenini Zeynel Işık'ın gerçekleştirdiği yapıtın müzik direktörü Can Atilla. Şivan Binici, Tolga Tecer, Erdinç Doğan, Orkide Çivicioğlu, Aylin Atilla Konak, Aylin Levent, Deniz Yılmaz ve Burak Talı'nın rol aldığı oyun, Fransız Devrimi'nden 10 yıl sonra başarısız bir devrimin yaşandığı Napoli'de geçiyor Akün Sahnesi: ''Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan Onbir Tablo'' adlı yapıt, bugün, yarın ve 19 Kasım'da izlenebilir. Çocuk oyunu ''Camdan Kalp'', 20 Kasım'da temsil verecek. Altındağ Tiyatrosu: Devlet Tiyatrosunun usta sanatçılarından Ali Hürol'un yönetmenliğini üstlendiği ''Haydi Karına Koş'' adlı vodvil, 22 ve 23 Kasım'da sahnelenecek. Ray Cooney'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Ali Hürol üstleniyor. Dekoru Güven Öktem, giysileri İnci Kangal, ışığı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Cüneyt Mete, Ünsal Coşar, Şirin Giobbi, Pelin Dikmenoğlu, Savaş Tamer, Şahap Sayılgan, Mert Hürol, Ayşe Pelin Gün rol alıyor. Oyunda, İngiltere'de bir taksi şoförünün başından geçen ilginç ve karmaşık olaylar anlatılıyor. ''Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun'' adlı oyun, bugün, yarın ve 19 Kasım'da görülebilir. İrfan Şahinbaş Sahnesi: Arthur Miller'in yazdığı, Yıldırım Türker'in dilimize çevirdiği, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Orkestra'' adlı yapıt, bugün ve 19 Kasım'da seyirci karşısına çıkacak. Dekoru Murat Gülmez'e, kostümü Hale Eren'e, ışığı Önder Arık'a ait eserde, Zeynep Hürol, Funda Gökgücü, Özlem Gür, Miraç Eronat, Aysın Işımer, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mehmet Gökçer, Okay İrkören başlıca rollere paylaşıyor. ''Yastık Adam'' adlı yapıt, 23 Kasım'da izlenebilir. Stüdyo Sahne: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 22 Kasım'da sahnelenecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'in, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık'ın, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'', yarın ve 20 Kasım'da sahnelenecek. Oda Tiyatrosu: ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı yapıt, hafta boyunca izlenebilecek. Cüneyt Gökçer Sahnesi: ''Genç Osman'' adlı oyun, bugün, yarın ve 19 Kasım'da sahnelenecek. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. Çocuk oyunu ''Benim Tatlı Meleğim'', yarın ve 20 Kasım'da seyirci karşısına çıkacak. -Opera-bale- Opera Sahnesi: Osmanlı Sarayı'ndaki harem yaşantısı ile Kösem Sultan'ın entrikalarını konu alan ''Harem'' adlı bale eseri, bugün sahnelenecek. Osmanlı usul müziği eşliğinde sahneye gelen eserin reji ve koreografisini Merih Çimenciler üstleniyor. Richard Wagner'in sağ ve kutsal aşk ile lanetlenmiş aşk arasındaki çatışmanın sahnelendiği ''Tannhauser'' adlı yapıtı 19 Kasım'da temsil verecek. Bestecinin 1845'te yazdığı ve bestelediği 3 perdelik opera 13. yüzyılda Almanya'da geçiyor. Prof. Hans Pete Lehmann'ın sahneye koyduğu eserde, orkestra şefliğini Prof. Winfried Müller ve Sunay Muratov, koro şefliğini Alessandro Cedrone ve Philip White, dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık düzenini Giovanni Pirandello ve Fuat Gök üstlendi. Şehrazat'ın hayatta kalabilmek için 1001 gece anlattığı masallardan ''Ali Baba ve Kırk Haramiler'', operası, 21 Kasım'da izlenebilir. Karısı Ayşe, oğlu Abdullah ve kölesi Nurcihan ile yoksul bir hayat süren Ali Baba'nın, Kırk Haramiler'in mağarasının sırrını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu alan eserde, Ünüşan Kuloğlu, Hüseyin Likos, Bülent Ateşoğlu, Tuncay Kurtoğlu, Gürhan Gürgen, Cem Beran Sertkaya, İnanç Makinel, Tunver Tercan, Selva Erdener, Görkem Ezgi Yıldırım, Şebnem Oksal ve Tuğba Mankal başlıca rolleri paylaşıyor. Leyla Gencer Sahnesi: Çocuklara aile ve arkadaşlığın değerini bir kez daha anımsatan ve başarıya ulaşmanın yolunun kendilerine güvenmekten geçtiğini anlatan ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali, 20 Kasım Pazar günü minik seyirciyle buluşacak Operet Sahnesi: Ankara Devlet Opera ve Balesinin ''Şarkılarla Yaşamak'' adlı müzikli oyunu 20 Kasım'da seyirci karşısına çıkacak. Murat Göksu'nun sahneye koyduğu eserin dekor ve kostümleri Gazal Erten'in, ışık düzeni Fuat Gök ile Bülent Arslan'ın imzasını taşıyor. -Konser- CSO: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) bugün ve yarın ''Ahmet Adnan Saygun'un ölümünün 20. yılı anma'' ve Türkiye'de KKTC yılı'' konseriyle seyirciyi selamlayacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestraya piyanosuyla Rüya Taner eşlik edecek. Konserde, Ali Hoca'nın ''Kıbrıs Orkestra Suiti'', Franz Liszt'in ''Macar Fantazisi'' ve Ahmet Adnan Saygun'un ''2. Senfonisi'' seslendirilecek. BSO: Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO) 19 Kasım'da Cesario Costa şefliğinde konser verecek. Orkestraya piyano sanatçısı Muhiddin Dürrüoğlu eşlik edecek. Konserde, B. Santos'un ''Senfonik Uvertür No.3'', Frederic Chopin'in ''Piyano Konçertosu No. 2, Fa min Op. 21'', Edvard Grieg'in ''Lirik Süit, Op. 54'', Gabriel Faure'nin ''Pelleas et Melisande Orkestra Süiti, Op. 80'' yorumlanacak.