Beyazperdede 2009 şenliği

Sinema dünyasının merakla beklenen gişe rekortmenliğine aday dev yapımları, 2009 yılında birbiri ardına seyirciyle buluşacak.



"Uzay Yolu" 29 Şubatta Vizyonda



Televizyonun efsane bilim kurgu dizisi "Uzay Yolu/Star Trek"in 11. sinema filmi, 29 Şubatta vizyona girecek



Kaptan Kirk, Mister Spock, Doktor McCoy ve mühendis Scott’un Yıldız Filosu Akademisi’ndeki tanışmaları ve "Atılgan" uzay gemisiyle ilk yolculuğa çıkmalarını konu alan filmin yönetmenliğini, Jeffrey Jacob Abrams yaptı, senaryosunu Roberto Orci ve Alex Kurtzman yazdı.



Filmde John Cho, Ben Cross, Bruce Greenwood, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Eric Bana ve Leonard Nimoy rol aldı.



Hollywood tarihinin en uzun ömürlü serilerinden olan "Uzay Yolu/Star Trek", bugüne kadar gösterime sunulan 10 sinema filmiyle 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.



"Watchmen" 23 yılda ortaya çıktı



"300 Spartalı"nın yönetmeni Zack Snyder’in yeni filmi "Watchmen", 6 Martta izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Alan Moore ve Dave Gibbons’un Hugo ödüllü, Amerika’nın en iyilerinden kabul edilen ve 12 sayıdan oluşan çizgi roman serisinden uyarlanan film, 23 yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıktı.



Filmin başrolleri için Patrick Wilson, Jack Earle Haley, Malin Akerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Goode, Stephen McHattie ve Carla Cogino kamera karşısına geçti.



Konusu 1985 yılında geçen filmde, ABD ile Sovyetler Birliği arasında başlayan savaşta bir grup eski süper kahramanın serüvenleri konu ediliyor.



Sokak köpekleri otelde



Sokaklardan topladıkları düzinelerce sahipsiz köpeği terk edilen bir otele yerleştiren 2 yetim kardeşin öyküsünü konu alan ve 13 Martta sinemaseverlere sunulacak olan "Hotel for Dogs"un başrolünü Emma Roberts üstlendi.



Lois Duncan’ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini, "görsel efektler uzmanı" olarak adını duyuran ve ilk kez bu filmde yönetmenliğe adım atan Thor Freudenthal yaptı.



"Michael Clayton-Avukat" filminin yönetmeni ve senaryo yazarı olarak Tony Gilroy’un senaryosunu yazıp yönettiği "Duplicity", 20 Martta gösterime girecek.



Clive Owen, Julia Roberts, Billy Bob Thornton ve Tom Wilkinson’ın rol aldığı film, ortak çalışan ve aralarında romantik ilişki de olan iki casusun son derece karmaşık bir dolandırıcılık işini çözmek için işbirliği yapmasını anlatıyor.



20 Martta vizyona girecek bir diğer film ise dünyanın en komik, ünlü ve sevilen kedisi "Garfield"ın yeni maceraları olacak.



"Coraline" 15 mayısta vizyonda



"Beowulf" ve "Princess Mononoke"nin senaryo yazarı Neil Gaiman’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Coraline", 15 Mayısta vizyona girecek.



Senaryosunu Henry Selick’in yazdığı ve Mike Cachuela ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği filmde, yeni taşındığı evde keşfettiği esrarengiz bir kapıyı açınca kendisini paralel evrende bulan "Coraline" adlı küçük bir kızın maceraları anlatılıyor.



"Coraline", digital 3 boyutlu sinema salonlarında gösterilmek üzere dual digital kamera donanımıyla stereoskopik olarak çekilen ilk stop-motion animasyon filmi olma özelliği taşıyor.



Yönetmen Christian Alvart imzası taşıyan "Case 39", 22 Mayısta vizyona girecek.



Senaryosunu Ray Wright’ın kaleme aldığı filmde, Oscar ödüllü oyuncu Renee Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane ve Bradley Cooper rol aldı.



Filmde, "Lillith" adlı küçük bir kız çocuğunu kötü niyetli anne-babasının elinden kurtarmak için mücadele veren sosyal hizmet görevlisi Emily Jenkins’in (Renee Zellweger) öyküsü anlatılıyor.



Hollywood’un Güney Kore filmi uyarlaması



Güney Kore filminden uyarlanan "Karanlık Sırlar/The Uninvited" 29 Mayısta sinemaseverlerle buluşacak.



Yönetmenliğini The Guard Brothers’ın yaptığı filmde, Emily Browning, Elizabeth Banks, Arielle Kebbel ve David Strathairn rol aldı.



Senaryosunu Craig Rosenberg, Doug Miro ve Carlo Bernard’ın yazdığı film, annesinin ölümünden sonra bir psikiyatri kliniğinde tedavi gören Annan ile annesinin hayaletinin ziyaretleri çerçevesinde gelişiyor.



"Up" 29 Mayıs'ta vizyonda



Canavarlarla ve kötü kişilerle mücadele edebilmek için vahşi doğa ile işbirliği yapan 70 yaşlarında bir adamın serüvenlerinin anlatıldığı "Up" adlı film, 29 Mayısta vizyona girecek.



Pete Docter’ın Bob Peterson ile birlikte yönettiği bilgisayar animasyonu türündeki filmin senaryosunu Bob Peterson, Ronnie Del Carmen, Brenada Chapman ve Gary Rydstrom yazdı.



"Up", Walt Disney’in sahibi olduğu Pixar animasyon stüdyolarının 10. bilgisayar animasyon filmi olacak.



Adrenalin ve hız kavramları üzerine inşa edilen "Fast and Furious" serisinin dördüncü bölümü, 5 Haziranda vizyona girecek.



Vin Diesel ile Paul Walker’ı yeniden buluşturan filmin yönetmenliğini Justin Lin yaptı, senaryosunu Chris Morgan yazdı.



Bilgisayar oyunundan sinemaya



Aynı adlı bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan "Prince of Persia: The Sands of Time", 19 Haziranda vizyona girecek.



Başrollerinde Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Alfred Molina ve Sir Ben Kingsley’in rol aldığı filmin yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlendi.



Yönetmen koltuğunda "Harry Potter" serisinin "The Goblet of Fire" adlı bölümüyle ünlenen Mike Newell’ın oturduğu filmin senaryosunun ilk taslağını "Prince of Persia" video oyununun yaratıcısı Jordan Mechner yazdı.



"The Prince of Persia"nın film versiyonu, orijinal video oyununun birebir uyarlaması olmayacak, izleyiciye tamamen yepyeni bir deneyim yaşatma amacıyla oyundan bazı unsurların birleştirilmesi yöntemi izlenecek.



"Transformers"ın ikinci serisi



Hasılat rekorları kıran "Transformers"ın ikinci serisi, 26 Haziranda vizyona girecek.



İlkinde olduğu gibi Michael Bay’ın yönettiği filmin senaryosunu Alex Kurtzman, Roberto Orci ve Ehren Kruger yazdı.



John Turturro, Josh Duhamel, Shia LaBeouf, Megan Fox, Tyrese Gibson, Rainn Wilson, Jonah Hill, Matthew Marsden, Kevin Dunn, Teresa Palmer, Samantha Smith, Peter Cullen, Isabel Lucas ve Romon Rodriguez’in rol aldığı filmde, "Cybertron" gezegeninde yaşayan ve başka mekanizmalara kolayca dönüşebilme yeteneğine sahip olan robotların yeni maceraları anlatılıyor.



"Buz Devri 3"



Buz devrinin 3 sevimli kahramanı "Manny", "Sid" ve "Diego"nun eriyen buzların arasından çıkıp dünyanın keyfini sürmesinin neşeli öyküsünü anlatan "Buz Devri" serisinin üçüncü filmi, 1 Temmuzda vizyona girecek.



"Buz Devri 2: Erimeye Başlayor" filmindeki yönetmenlik görevine devam eden Carlos Saldanha imzası taşıyan filmin kahramanlarını Queen Latifah, John Leguizamo, Chris Wedge, Ray Romano, Denis Leary ve Sean William Scott seslendirdi.



Bryan Burrough’un "Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI/Halk Düşmanları: Amerika’nın En Büyük Suç Dalgası ve FBI’ın Doğuşu" adlı kitabından uyarlanan film 10 Temmuzda vizyona girecek.



Yönetmenliğini Michael Mann’in üstlendiği filmin senaryosunu Michael Mann ile Kevin Misher yazdı. Filmde, Christian Bale, Johnny Depp, Marion Cotillard, Channing Tatum, Giovanni Ribisi, Stephen Dorff, Billy Crudup ve Leelee Sobieski rol aldı.



Amerika’nın bunalım yıllarında geçen filmde, FBI ajanı Melvin Purvis’in dönemin en ünlü suçluları John Dillinger, Baby Face Nelson ve Pretty Boy Floyd’u cezaevine tıkma çabası anlatılıyor.



"G-Force" 18 Eylül'de



Oscar ödüllü efekt sanatçısı Hoyt Yeatman’ın ilk yönetmenlik denemesi "G-Force", 18 Eylülde vizyona girecek.



Nicolas Cage, Steve Buscemi, Tracy Morgan, Will Arnett ve Bill Nighy’ı bir araya getiren filmin senaryosunu Cornack ve Marianne Wibberley kaleme aldı.



Filmde, evlerde kullanılan sıradan araç ve gereçler aracılığıyla dünyayı yok etmeyi planlayan şeytani ruhlu bir dolar milyarderini durdurmak için Amerikan hükümeti tarafından görevlendirilen özel eğitimli gizli ajanlar ekibinin maceraları anlatılacak.



Yeni transfer "G.I. Joe"



Oyuncaklar aleminden beyazperdeye en yeni transfer olan "G.I. Joe" 7 Ağustosta vizyona girecek.



Oyuncak firması Hasbro’nun oyuncak aksiyon figürlerininin sinemaya aktarılması fikri, bir başka oyuncak serisi olan "Transformers"ın elde ettiği gişe başarısı sonrasında hız kazandı.



Oyuncak kahramanlar, ilk 2 bölümü Türkiye sinemalarında 1 milyon 834 bin 960 kişi tarafından izlenen "Mumya" serisinin yönetmeni Stephen Sommers’in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıdı.



"Monopoly" ve "Battleship" gibi oyunların da yakında sinema filmi haline getirilmesi hedefleniyor.



Roger Corman’ın kült klasiğinin yeni çevrimi "Death Race/Ölüm Yarışı"nı Paul W.S. Anderson yönetti. Film, 17 Ekimde vizyona girecek.



Jason Statham, Natalie Martinez, Joan Allen, Ian McShane ve Tyrese Gibson’ın rol aldığı filmde, çevresi kapalı bir arenada birbirleriyle vahşice yarışmak zorunda bırakılan hapishane mahkumlarının öyküsü anlatılıyor.



Robin Hood’a yeni yaklaşım



Robin Hood efsanesine çok farklı bir yaklaşım getiren "Nottingham", 6 Kasımda vizyona girecek.



Senaryosunu Ethan Reiff, Cyrus Voris ve Brian Helgeland’ın yazdığı, yönetmenliğini Ridley Scott’un üstlendiği filmin başrolünde Russell Crowe ile Sienna Miller rol aldı. Filmde, portresini Russell Crowe’un çizdiği ve cesur bir kanun adamı olan "Nottingham Şerifi"nin yozlaşmış krala karşı verdiği mücadele ile Nottingham Şerifi, Marion ve Robin Hood arasındaki aşk üçgeni anlatılıyor.



Jim Carrey geri dönüyor



Komedyen Jim Carrey, Walt Disney Pictures’ın yeni komedisi "A Christmas Carol" ile 27 Kasımda sinemaseverlerle buluşacak.



Charles Dickens’ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Robert Zemeckis üstlendi.



Filmde, "Ebenezer Scrooge" adlı bir adam ile onun başına bela olan 3 hayaletin öyküsü anlatılacak.



Ünlü aktör Carrey’in, başroldeki Ebenezer Scrooge karakterinin yanı sıra hayaletleri de canlandırdığı filmde, Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hoskins, Robin Wright Penn, Michael J. Fox, Cary Elwes, Fionulla Flanagan ve Christopher Lloyd rol aldı.



"A Christmas Carol", aktörlerin oynadığı "live-action" sahnelerle bilgisayar ortamında hazırlanan grafiklerin beraber kullanıldığı bir film olma özelliği taşıyor.



"Transporter"ın 3. Bölümü geliyor



Önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan "Transporter"ın üçüncü bölümünde Jason Statham yanı sıra Robert Knepper ile Francois Berleand rollerine geri döndü.



"The Red Siren"den tanınan Oliver Megaton’un yönettiği filmin senaryosunu Luc Besson ile Robert Kamen yazdı. İlk iki "Transporter" filminin toplam dünya sinema hasılatı 130 milyon doları buldu.



Vizyon tarihi belli olmayan filmler



Oscar ödüllü sanatçılar Clint Eastwood ile Angelina Jolie’yi bir araya getiren ve Cannes Film Festivali’nde görücüye çıkan "Changeling" de 2009’da vizyona girecek.



Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan ve Amy Ryan’ın rol aldığı filmin senaryosunu Michael Straczynski yazdı.



Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Clint Eastwood’un yaşanmış bir olaydan yola çıkarak beyazperdeye yansıttığı korku türündeki film, 1928 yılının Los Angeles’ında geçiyor.



Louise Rennison’un 1999’da yayımlanan "Angus, Thongs and Perfect Snogging" adlı romanından sinemaya uyarlanan "Okumayın Günlüğümü" de 2009’da izleyici ile buluşacak.



Gurinder Chadha’nın yönettiği, senaryosunu Paul Meyada Berges ile Gurinder Chadha’nın kaleme aldığı filmde Georgia Groome, Alan Davies, Eleanor Tomlinson ve Aaron Johnson rol aldı.



Film anne ve babası tarafından sürekli yanlış anlaşılan, aradığı desteği sevgili kedisi "Angus" ve "Ace Gang" adlı arkadaşlar grubunda bulan Georgia’nın yakışıklı erkek arkadaş bulma ve gelmiş geçmiş en görkemli 15. doğum günü partisini verme çabasını konu alıyor.



"Şirinler" geliyor



2009 yılında vizyona girmesi beklenen bir diğer yapım ise çocukluğunu 1980’li yıllarda geçirenlerin unutamadığı sevimli mavi yaratıklar "Şirinler" olacak.



Animasyonun film haklarını alan yapımcı Jordan Kerner, filmi, gişe rekortmeni animasyon "Shrek"in ikinci ve üçüncüsünün senaryolarını yazan David Stim ile David Weiss’e teslim etti.



"Şirinler", 1958 yılında "Peyo" olarak da tanınan Belçikalı çizer Pierre Culliford tarafından yaratıldı. Televizyon ekranlarında 1981’de gösterilmeye başlanan ve 1990’a kadar küçük seyirciyle buluşan "Şirinler"in orijinal ismi "Schtroumpfs" idi.



"Madagascar"



İlki 2005’te yapılan animasyon film "Madagascar"ın ikincisinin 2009 yılının ilk ayında vizyona girmesi bekleniyor.



"Madagascar: Escape 2 Afrika" isimli filmin kahramanları New York hayvanat bahçesi hayvanları aslan "Alex", zürafa "Melman", zebra "Marty" ve su aygırı "Gloria"nın maceraları, yeni filmde kaldıkları yerden devam edecek.



İlk filmdeki seslendirme ekibi Ben Stiller, Chris Rock, David Schimmer ve Jada Pinkett Smith de animasyonun kahramanlarını seslendirmeye devam edecek.



Yönetmenliğini Eric Darnell ve Tom McGrath’ın yapacağı filmin yapımcılığını yine Mireille Soria üstlendi.