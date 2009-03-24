Beyazlatıcı etkili diş macunlarına dikkat!

Eyüp Devlet Hastanesi Diş Hekimi Hakan Erdoğan, beyazlatıcı diş macunlarının içinde aşındırıcı partiküller barındırdığını ve devamlı kullanımda dişlerde aşınma meydana getirebileceğini kaydetti.



Dişlerinde çeşitli nedenlerle sararma olanlar ve sigara tiryakilerinin, dişlerinin beyaz bir görünüme kavuşmasını sağlamak için beyazlatıcı etkili diş macunu kullandıklarını ifade eden Hakan Erdoğan, Online Sağlık'a (www.onlinesaglik.com) yaptığı açıklamada, "Ancak bu tip diş macunlarında bulunan aşındırıcı maddeler, dişlerde tahribata sebep olabilir. Bir süre sonra da diş mineleri zarar görebilir. Bu nedenle dişlerinde sararma olanlar uzun süre beyazlatıcı macun kullanmasınlar. Kullanmak isteyenler de normal macunlarla dönüşümlü olarak kullansınlar" dedi.



Çok sert ve agresif diş fırçalamanın da dişlerde aşınmaya neden olacağını belirten Erdoğan, kılları sert diş fırçalarıyla yapılan fırçalamanın diş etlerinde çekilmeye sebep olacağını kaydetti.



Çekilen diş etlerinin bir daha yerine gelmeyeceğini vurgulayan Diş Hekimi Hakan Erdoğan, "Fırçalama orta sertlikte bir diş fırçasıyla, etten dişe doğru olmalı. Diş etlerinde kanama olanlar da kanama nedeniyle fırçalamayı bırakmamalı. Kanama olsa bile yumuşak hareketlerle dişler fırçalanmaya devam edilmeli ve hemen bir diş hekimine başvurulmalı" diye konuştu.



Hakan Erdoğan, diş etlerindeki kanamanın, iltihap ve diş taşlarının göstergesi olduğunu belirterek, diş taşlarının doktor tarafından temizlenmesi gerektiğini söyledi.



Diş iltihabının tedavi edilmemesi ve ilerlemesi durumunda kemik erimesine sebebiyet vereceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Diş iltihabının tedavi edilmemesi durumunda, diş köklerinin yerleştiği çene kemiğinde erime meydana gelir. Sonra da dişler sallanmaya başlar ve düşer. Ağız ve diş sağlığına gereken önem verildiği takdirde, insanlar hayatlarının sonuna kadar hiçbir dişini kaybetmeden sağlıklı bir ağızla yaşayabilirler."

