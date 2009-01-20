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'Beyaz'la ilişkim yok'

Sinem Kobal, yakın çevresine "Beyaz'la ilişkim yok" dedi ve niçin sessiz kaldığını açıkladı: Şimdi konuşursam arkası gelir.

20 Ocak 2009 02:00

Sinem Kobal, yakın çevresine "Beyaz'la ilişkim yok" dedi ve niçin sessiz kaldığını açıkladı: Şimdi konuşursam arkası gelir...

'Yenge' dedi, sustum

Sinem Kobal'ın, Beyaz'la aşk dedikoduları karşısında susmasının, 'sakin kalma' prensibinden kaynaklandığı anlaşıldı! Sinem Kobal, yakınlarına, Beyazıt Öztürk'le birlikte olmadığını söyledi ama açıklama yapmayacağını da vurguladı. Okan Bayülgen'in programında sık sık "Yenge" diye hitap ettiği Sinem Kobal'ın, "Sessiz kaldım çünkü birilerinin sakin durması gerekiyor" dediği öğrenildi.

Zamanla anlaşılır!

Arkadaşları, genç oyuncunun bu kararını şöyle anlattığını söyledi: Bir kere konuşursam arkası gelecek. Ne 'Var' diyeceğim, ne de 'Yok!' Çünkü açıklama yaparsam, herkese özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı doğar. Nasıl olsa zamanla böyle bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkacak. Konuşmama hiç gerek yok!

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