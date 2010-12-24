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Yaşam

BEYAZKART'IN SÜRESİ 31 ARALIKTA DOLACAK İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 01:14

-BEYAZKART'IN SÜRESİ 31 ARALIKTA DOLACAK İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Özürlülere ve refakatçilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme imkanı sağlayan Beyazkart'ın geçerlilik süresinin 31 Aralıkta dolacağı bildirildi.  İETT'den yapılan yazılı açıklamada, Beyazkart'ın kullanım süresinin 31 Aralıkta sonlanacağı ve eski kartların yeni elektronik kartlarla değiştirileceği belirtildi.  Bu kartlardan almak isteyenlerin, yüzde 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının düzenlediği Özürlüler İçin Kimlik Kartı ve fotokopisi, nüfus kayıt bilgilerine özürlülük oranının kaydını yaptırmış olanlar için de nüfus cüzdan kayıt örneği veya nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve 10 TL kart bedeliyle İETT'nin Karaköy, Topkapı, Hasanpaşa, Pendik, Aksaray ve Üsküdar'daki bürolarına müracaat edebilecekleri kaydedildi. Kart başvurularının, www.iett.gov.tr internet adresinden de yapılabileceği bildirildi.

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