BEYAZIT’TAN SARAÇHANE PARKI’NA 'KUDÜS' YÜRÜYÜŞÜ

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Beyazıt’ta, cuma namazından sonra toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Beyazıt Meydanı’nda cuma namazının ardından toplanan AGD üyesi bir grup, Filistin bayrakları açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra yürüyüşe geçen AGD’liler, Fatih Camii\'nde toplanan kalabalıkla Saraçhane Parkı’nda buluştu.

Saraçhane Parkı’ndaki mitinge; Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA-PAR yöneticileri ile milletvekilleri de destek verdi.

Görüntü dökümü:

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-Beyazıt Meydanı\'nda toplanan eylemciler

-Beyazıt\'tan Saraçhane Parkı\'na yürüyüş

-İHH Başkanı Bülent Yıldırım\'ın konuşması

-Saraçhane Parkı\'ndaki mitingden detaylar