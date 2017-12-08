T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEYAZIT’TAN SARAÇHANE PARKI’NA 'KUDÜS' YÜRÜYÜŞÜ

  Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  İstanbul Beyazıt’ta, cuma namazından sonra toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti

08 Aralık 2017 22:03

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 
İstanbul Beyazıt’ta, cuma namazından sonra toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.
Beyazıt Meydanı’nda cuma namazının ardından toplanan AGD üyesi bir grup, Filistin bayrakları açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra yürüyüşe geçen AGD’liler, Fatih Camii\'nde toplanan kalabalıkla Saraçhane Parkı’nda buluştu.
Saraçhane Parkı’ndaki mitinge; Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA-PAR yöneticileri ile milletvekilleri de destek verdi.

Görüntü dökümü:
----------------
-Beyazıt Meydanı\'nda toplanan eylemciler
-Beyazıt\'tan Saraçhane Parkı\'na yürüyüş
-İHH Başkanı Bülent Yıldırım\'ın konuşması
-Saraçhane Parkı\'ndaki mitingden detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYADHA  İstanbul BeyazıttaAnadolu Gençlik Derneği AGDABD KudüsBeyazıt MeydanındaAGDFilistinABDDahaAGDliler Fatih CamiiSaraçhane ParkındaSaraçhane ParkındakiGençlikBakanı Osman Aşkın BakBüyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24