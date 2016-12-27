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Yaşam

Beyazıt'ta tramvay kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 saat sonra seferler her iki yönde de normale döndü

27 Aralık 2016 17:33

İstanbul Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Beyazıt'tan Çemberlitaş yönüne giden tramvay, aniden yola giren ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiyenin çalışmaları sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası raylardan çıkan tramvayın tekrar raylara oturtulmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra seferler her iki yönde de normale döndü.

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