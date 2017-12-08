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BEYAZIT'TA ÖĞRENCİLERDEN  "KUDÜS" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Üniversitesi öğrencisi bir grup, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti

08 Aralık 2017 20:40

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul Üniversitesi öğrencisi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.
Üniversitenin Beyazıt yerleşkesinin ana girişi önünde önünde toplanan öğrenciler, Filistin bayrakları açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Trump\'ın açıklaması, ABD-İsrail işbirliğini gözler önüne seren emperyalist bir çıkıştır. Yıllardır Orta Doğu\'yu kana bulayanlar, bugün bölgeye barışı getirme bahanesiyle Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmeye çalışıyor. Ancak Filistin halkına boyun eğdiremezler. Yanlarındayız\" denildi.
Öğrenciler, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerin açıklaması

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