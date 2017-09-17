Beyazıt'ta Kerkük eylemi

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) MHP Fatih İlçe teşkilatı Beyazıt Meydanı\'nda eylem yaptı. \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\" başlıklı düzenlenen yürüyüşte grup, Beyazıt Meydanı\'nda toplanarak Sultanahmet\'e yürüdü. Yürüyüşü sırasında \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\", “Ne mutlu Türküm diyene\" şeklinde slogan atan grup, \"Haydi gidek usul usul, bizim olsun Kerkük, Musul\" yazılı pankart açtı. Polisin eylem ve yürüyüş sırasında güvenlik önlemi de aldı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI



Grup, Beyazıt\'tan Sultanahmet\'e giderken tramvay yolunu kullandı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 15 dakika tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Tramvaylar kalabalığın arasında ağır ağır ilerledi.



\"DEVLET BAHÇELİ İLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİK\"



Sultanahmet Meydanı\'nda grup adına MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim basın açıklamasını okudu. Selim, “Gerekirse güneşe ateş taşırız, gerekirse buzdan ateş yakarız, gerekirse cepheden cepheye kan naklederiz yine de bekamıza el sürdürmeyiz. Buradan aziz Türk milletimize sesleniyoruz; ABD ve İsrail\'in bölgedeki maşası olan şarlatanların oyunları bozulmalıdır. Milliyetçi, ülkücü camia olarak bizler bu oyunları bozmak için Türk milletinin lideri Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte harekete geçtik\" dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

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