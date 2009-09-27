Beyazıt Yangın Kulesi turizme açılıyor

Yeniçerilerden trafik akışına...

Kızkulesi’nden sonra İstanbul siluetinin en önemli parçalarından biri daha turizme açılıyor. İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) Beyazıt’taki yerleşkesi içinde yer alan tarihi Beyazıt Yangın Kulesi, restore edilerek turist kabul etmeye başlayacak.Kentin göbeğinde yer alsa da yıllarca kapısından polis kontrolüyle geçilebilen yerleşkenin içinde insandan uzak kalan kule İstanbullularla buluşabilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Eylül 2009 tarihindeki birleşiminde, Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi arasında tarihi Beyazıt Yangın Kulesi’nin restorasyonu ve turizme açılmasına ilişkin protokol imzalanması amacıyla Başkan Kadir Topbaş’a yetki verdi.Belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edilen protokol kapsamında, Beyazıt Yangın Kulesi’nin bahçe giriş kapısı ve zemin altı odaların restorasyon ve bakımı yapılacak. Daha sonra kule merkezli bir turistik gezi güzergâhı oluşturularak tarihi Beyazıt Yangın Kulesi yerli ve yabancı turistlere açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek ya da ihale yoluyla işlettirilecek kulenin restorasyon ve bakım masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Gelirlerin dörtte biri de İstanbul Üniversitesi’ne ödenecek.Protokolün önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet arasında imzalanması bekleniyor.Osmanlı Devleti döneminde İstanbul’da çıkan yangınları haber vermek amacıyla 1749 yılında 85 metre yüksekliğinde ve ahşap olarak inşa edilen Beyazıt Yangın Kulesi, gözetleme yerine kadar 180 basamaktan oluşuyor.1756 yılındaki Cibali yangınında kullanılamaz hale geldiği için 1826’da yeniden inşa edilen kule, yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Kule, üçüncü kez 1828 yılında Sultan II. Mahmut zamanında mimar Senekerim Balyan’ın projesi çerçevesinde tekrar yapıldı.Beyazıt Yangın Kulesi, nöbet katı, işaret katı ve sancak katı olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Yangın, Beyazıt Kulesi’nden gündüz sarkıtılan sepetlerle, gece ise fener yakılarak haber verilirdi. 1997 yılında başlayan restorasyon çalışmalarına kadar kullanılamayacak durumda olan kule, iki yıl süren çalışmalar sonucunda eskiden olduğu gibi yangın gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek amacıyla restore edilmişti.