Beyazıt-Sultanahmet-Sirkeci güzergahı trafiğe kapatılıyor

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Sultanahmet, Sirkeci ve Beyazıt'ı da içine alan alanda 90 cadde ve sokak 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle trafiğe kapatılarak yayalaştırılacak.







UKOME “Sirkeci Hocapaşa, Hobyar Mahallesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyon Projesi”, Beyazıt-Sultanahmet-Sirkeci tramvay güzergahı ile Ragıp Gümüşpala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi arasındaki bölgeyi kapsayan yeni bir yayalaştırma trafik sirkülasyon projesi çalışmasının yapılmasını kararlaştırdı.





Bu karar uyarınca, “Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Caddesi, Nuruosmaniye ve Ankara Caddesi arası Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyon Projesi” hazırlanarak, toplam 90 cadde ve sokağın trafiğe kapatılması öngörüldü.



Kararda sadece resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, zabıta ve polis araçları, PTT ve bankalara ait araçlar, itfaiye ve cankurtaran araçlarının 24 saat giriş-çıkış yapabilmesine imkan tanınırken, yayalara bırakılmış alanlarda park yapılması da yasaklandı.



Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar





Karar uyarınca, 1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya girecek yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılacak 90 cadde ve sokak şunlar:

“Ağa, Alacahamam, Arifpaşa, Aynacılar, Balkapanı, Bestekar Basri, Bezciler, Büyükbaş, Büyükpostane, Cağaloğlu Hamam, Celal Ferdi Gökçay, Cemal Nadir (bir kısmı), Cömert Türk, Çakmakçılar Yokuşu, Çarkçılar, Çarşıkapı Nuru, Ceridehane, Çökelik, Çuhacıhanı, Çeşnici, Deveoğlu Yokuşu, Direkli Hanı, Fındıkçılar, Fincancılar, Gümüş Haneli, Hanımeli, Hacı Küçük, Hakkı Tarık Us, Yavaşça Şahin, İmameci, Kadıoğlu, Kalçın, Kaputçular, Katırcıoğlu, Kefeli Han Sokak, Kılıççılar, Kızılhan, Köprücü, Kutlucu, Küçük Yıldızhan, Limoncu, Lütfullah, Macuncu, Mimar Vedat, Mahmutpaşa Hamamı, Mangalcı, Han Arkası Çıkmazı, Molla Fenari, Mühürdar Emin Paşa, Nargileci, Narlı Bahçe, Necip Efendi, Örücüler Kapısı, Paçacı, Paşa Camii, Rastıkçı, Sabuncu Hanı, Saka Mehmet, Sandalyeciler, Selvili Mescit, Sultan Mektebi, Şeker Ahmet Paşa, Şeyh Davut Hanı, Tahmis, Tarakçılar Hanı, Tasvir, Taşsavaklar, Tesbihci, Teskereci, Tığcılar, Tomruk, Adem Yavuz, Yeşil Dibekli ve Nasuhiye Sokakları, Mercan Camii Çıkmazı, Mengene Çıkmazı, Muhmutpaşa Yokuşu, Sultan Mek. Çıkmazı ile Arpacılar, Asmaaltı, Çadırcılar, Hasırcılar, Kutucular, Marpuccular, Tarakçılar, Tahtakale, Uzunçarşı, Yorgancılar, Yalıköşkü ve Hamidiye Caddeleri.”



Cruise yolcuları için özel tramvay





Yayalaştırma çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok ciddi turizm potansiyeli olan bu alanda yayalaştırma çalışmalarını sene başından itibaren TÜRSAB ile birlikte ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıklarını, amaçlarının bu çalışmaların turizm potansiyeline engel olmamasını da sağlamak olduğunu söyledi.



Cruise yolcularının çok sınırlı zamanda geldiklerini ve gelince de beş bin kişinin aynı anda geldiğine işaret eden Demir, bu yolcuların kısa zaman içinde hem İstanbul'u görsünler hem uygun zaman geçirsinler hem alışverişlerini yapsınlar diye bunların önünü açmak durumunda olduklarını ve TÜRSAB'ın da talebi üzerine 2010 yılına mahsus olarak cruise yolcularını taşıyan otobüslerin sadece Sultanahmet Meydanı'ndan girip, Ayasofya yönüne dönmeleri için bir yer ayarlandığını kaydetti.



Demir, bu uygulama uyarınca her otobüsün ancak 15 dakika kalabildiğini ve oradan yolcularını bıraktıktan ya da aldıktan sonra ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:



“Ancak bu bizim yayalaştırma projemizi zaman zaman sıkıntıda bırakıyordu. Ayrılan otobüsler burada duramadıkları için Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinde durmaya başlamışlardı. Orada da sarnıç zarar görür diye endişe duyduk. Bunun çözümünü Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile görüştük. Gemilerin yanaştığı Salı Pazarı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tramvay durağının arkasına bir tane durak yaparak ve mevcut tramvay yolunu kullanmak suretiyle gemi yolcularının belki özel bir tramvayla Sultanahmet ve Beyazıt'a taşınmaları ve bunların tekrar demiryolu ile Salıpazarına götürülmesi çalışması var.





"Proje tamam. Ancak bazı bürokratik engeller var. Onlara da derdimizi anlattık. Umuyorum onları da aşacağız ve en kısa zamanda önümüzdeki seneye turizm sezonuna onu yetiştireceğiz. Bu Büyükşehir Belediyesinin desteği ve gayretiyle gerçekleşecek bir proje. Toplam 2 milyon TL'lik bir proje. Mayıs ayına yetişir diye ümit ediyorum.”