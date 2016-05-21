Beyazıt Öztürk "yurt dışına yerleşti" iddiasını canlı yayında tiye aldı

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz haftalarda meydaya yansıyan 'Barcelona'ya yerleşti' iddialarına sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show programında yanıt vererek espirili bir şekilde "Barcelona'dan yayınımız devam ediyor. Seyircilerimizin hepsi İspanyol olmasına rağmen dilimizi konuşabiliyorlar" dedi.

Barcelona'ya sadece yaz tatilini geçirmek için gideceğini belirten Öztür Barcelona'ya yerleştiği iddialarını da yalanladı.

Öztürk programında şunları söyledi:

"Barcelona'ya yerleşeceğim söyleniyor. Tamamen yalan bir haber. Madrid'e yerleşiyorum (gülüyor). İnsan istendiği yerde durur. Bir yere gitmiyorum. Sadece yaz tatilinde oraya da uğrayacağız"