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Beyazıt Öztürk oyunculuğu bıraktı

Beyazıt Öztürk, 'Oyunculuğa devam edecek misiniz?' sorusuna, ‘Programım beni çok yoruyor, oyunculuk vakit isteyen bir iş, artık düşünmüyorum' dedi

21 Ocak 2015 13:28

Şovmen Beyazıt Öztürk iş görüşmesi için geldiği Bebek’te basın mensuplarının sorularını cevaplayara, oyunculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, muhabirlerin, “Oyunculuğa devam edecek misiniz?” sorusuna, ‘Programım beni çok yoruyor. Oyunculuk vakit isteyen bir iş. Artık düşünmüyorum. Oyunculuğu oyuncular yapsın’ diye cevap verdi.

Öztürk, geçmişte ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’, ‘O Şimdi Mahkûm’, ‘Sır Çocukları’, ‘Dansöz’, ‘Nihavend Mucize’ gibi filmlerin yanı sıra ‘Karım ve Annem’, ‘Biz Size Âşık Olduk’ ve ‘Yalan Dünya’ gibi dizilerde rol aldı.

 

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