Beyazıt Öztürk organlarını bağışladı

‘Toprak olma, umut ol’ adı altında önceki gün Türk Böbrek Vakfı’nda yapılan ödül töreninde Beyazıt Öztürk’e ödül verildi.



Linet, Betül Demir ve Tanju Çolak’ında ödül aldığı törende konuşan Beyaz, 'Ben böyle organizasyonlarda yer almaktan çok mutluluk duyuyorum. Benim de sosyal sorumluluk projelerinde beni seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepatit var, Otistik çocuklar için şimdi bir şeyler yapıyoruz. Ben bütün organlarımı bağışladım. Biz çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi yaparız' diye konuştu.

