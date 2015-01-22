Beyazıt Öztürk evleniyor mu?

Son günlerde Candan Erçetin ile yaptığı tatlı atışmalarla herkesi güldüren Beyazıt Öztürk'tün evleneceği iddia edildi.

Beyaz'ın esmer sevgilisiyle evlendiğinde oturmak için yeni bir ev aradığı öne sürüldü.

Günaydın'da yer alan habere göre, bir süredir genç ve esmer bir kadınla birlikte olan Öztürk'ün evlilik kararı aldığı söyleniyor. Ünlü şovmenin annesi Nurten Hanım da, oğlunun bu kararına çok sevinmiş. Sevgilisiyle evlendiğinde oturmak için yeni bir ev aramaya başlayan Beyazıt Öztürk, bu nedenle Arnavutköy'deki denize sıfır evini 4.5 milyon Euro'ya satışa çıkarmış.