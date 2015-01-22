T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyazıt Öztürk evleniyor mu?

Yeni bir ev aramaya başlayan Beyazıt Öztürk, bu nedenle Arnavutköy'deki denize sıfır evini 4.5 milyon Euro'ya satışa çıkarmış

22 Ocak 2015 14:18

Son günlerde Candan Erçetin ile yaptığı tatlı atışmalarla herkesi güldüren Beyazıt Öztürk'tün evleneceği iddia edildi.              

Beyaz'ın esmer sevgilisiyle evlendiğinde oturmak için yeni bir ev aradığı öne sürüldü.

Günaydın'da yer alan habere göre, bir süredir genç ve esmer bir kadınla birlikte olan Öztürk'ün evlilik kararı aldığı söyleniyor. Ünlü şovmenin annesi Nurten Hanım da, oğlunun bu kararına çok sevinmiş. Sevgilisiyle evlendiğinde oturmak için yeni bir ev aramaya başlayan Beyazıt Öztürk, bu nedenle Arnavutköy'deki denize sıfır evini 4.5 milyon Euro'ya satışa çıkarmış.

 

ETİKETLER

beyzıt öztürkevlenmekevliliksevgilievsatın almakarnavutköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24