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Beyazıt Öztürk ameliyat oldu

Beyazıt Öztürk, ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlığının iyi olduğunu açıkladı

21 Ağustos 2015 13:49

Beyazıt Öztürk, Bodrum tatili dönüşü boynundaki yağ bezesini aldırmak için ameliyat masasına yattı.

Beyazıt öztürk, “Beyaz Show” koşturmacası başlamadan önce boynundaki yağ bezesini aldırmak için operasyon geçirdi. Aynı gün taburcu edilen ünlü şovmen, Maslak Acıbadem Hastanesi çıkışında habercilere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: “Sağlığım gayet iyi, ufak bir beze vardı onu aldırdım sadece.”

 

Ebru Güzel yanıtı

 

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre Öztürk, Bodrum tatilinde birlikte görüntülendiği Ebru Güzel’le ilgili aşk iddialarına da yanıt verdi. Aralarındakinin özel bir arkadaşlık olmadığını belirten şovmen, “Ebru eski dostumdur. Aramızda öyle sandığınız gibi bir şey kesinlikle yok” dedi.

 

'Bana bir şey sormayın'

 

Beyazıt Öztürk’ün hastaneden çıktığı saatlerde Bebek’te objektife takılan Ebru Güzel ise “Arkadaşlar bana bir şey sormayın lütfen” yanıtını verdi.

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