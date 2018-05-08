Beyazıt Meydanı'nda "Bölünme protestosu" devam ediyor

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, İstanbul Beyazıt Meydanı\'nda devam etti. Öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi\'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri saat 12.30\'da meydanda toplandı. \"Anlatılan Bizim de Hikayemiz\", \"Üniversitemi bölme\", \"HAYEF Beyazıt\'tan gitmeyecek\" pankartı açan grup üyeleri sık sık bölünme karşıtı slogan attı. Tarihi kapının önünde ders işleyen grup adına ilk açıklamayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel yaptı. Tükel \"Burada açık hava dersleri vererek, meclise buradan tekrar seslenerek itirazımızı bugün de yükselteceğiz. Sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Bunun için çabamızı tekrar göstereceğiz. Bu yasa tasarısı TBMM\'den çekilmelidir. Bunu burada bir kez daha ifade ediyoruz\" dedi.

AÇIK HAVADA DERS



Açık alandaki \"Akademisyen yetiştirmede multidisipliner araştırmaların önemi\" başlıklı dersi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı üyesi Prof Dr Tamer Demiralp verdi. Dersin ardından yapılan basın açıklamasında \"Bu yasa tasarısının bilimsel nesnel ya da tutarlı bir gerekçesi yoktur. Bu yasa tasarısı kamu yararına değildir. İstanbul Üniversitesi bileşenleri olarak TBMM\'ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını geri çekin. Yasa tasarısı geri çekilinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimiz kararlılığını ifade etmek istiyoruz\" denildi.

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