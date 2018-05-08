T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyazıt Meydanı'nda "Bölünme protestosu" devam ediyor

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN  bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda devam etti

08 Mayıs 2018 18:45

 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN  bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar, İstanbul Beyazıt Meydanı\'nda devam etti.  Öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi\'ne bağlı Siyasal Bilimler, Orman, Hasan Ali Yücel, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri saat 12.30\'da meydanda toplandı. \"Anlatılan Bizim de Hikayemiz\", \"Üniversitemi bölme\", \"HAYEF Beyazıt\'tan gitmeyecek\" pankartı açan grup üyeleri sık sık bölünme karşıtı slogan attı. Tarihi kapının önünde ders işleyen grup adına ilk açıklamayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel yaptı. Tükel \"Burada açık hava dersleri vererek, meclise buradan tekrar seslenerek itirazımızı bugün de yükselteceğiz. Sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Bunun için çabamızı tekrar göstereceğiz. Bu yasa tasarısı TBMM\'den çekilmelidir. Bunu burada bir kez daha ifade ediyoruz\" dedi.

AÇIK HAVADA DERS

Açık alandaki \"Akademisyen yetiştirmede multidisipliner araştırmaların önemi\" başlıklı dersi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı üyesi Prof Dr Tamer Demiralp verdi. Dersin ardından yapılan basın açıklamasında \"Bu yasa tasarısının bilimsel nesnel ya da tutarlı bir gerekçesi yoktur. Bu yasa tasarısı kamu yararına değildir. İstanbul Üniversitesi bileşenleri olarak TBMM\'ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını geri çekin. Yasa tasarısı geri çekilinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimiz kararlılığını ifade etmek istiyoruz\" denildi.

(FOTOĞRAF9

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKTENİSTANBUL DHABeyazıt MeydanıSiyasal Bilimler Orman Hasan Ali Yücel Cerrahpaşa TıpEdebiyat FakültesiBizimHikayemiz"BeyazıtTarihiTürk Tabipleri Birliği TTB Başkanı Raşit TükelTükelSesimizi TBMMBununBuTBMM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24