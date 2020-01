Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu projesine uluslararası ödül

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BEYAZIT Devlet Kütüphanesi Renovasyonu, LEAF Awards 2017’de “Refurbishment of the Year – Yılın Yenileme Çalışması” dalında birinci seçildi.

Dünyanın en önemli mimari değerlendirmelerinden LEAF Awards 2017’de toplam 20 kategoride dağıtılan büyük ödüller sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü mimar ve akademisyenlerden oluşan jüri yaptığı değerlendirmede, Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu’nu, “Refurbishment of the Year – Yılın Yenileme Çalışması” kategorisinde büyük ödüle layık gördü. İngiltere’de London’s Royal Horseguards Hotel’de düzenlenen Gala Gecesi’nde ödülü, Tabanlıoğlu Mimarlık adına Ayça Vural Cutts, Alan Crawford’un elinden aldı.

LEAF Awards gibi uluslararası arenadaki prestijli ödüllerin, başarılarının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Tabanlıoğlu Mimarlık\'ın ortaklarından Melkan Gürsel, “Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu, daha önce de Amerika Mimarlık Ödülleri ve WAF 2016’da ödül almıştı. Büyük bir özen ve titizlikle yürüttüğünüz bir çalışmanın böylesine önemli ödülleri birbiri ardına alması, bizlerde yaptığımız işin doğruluğu ve başarısı ile ilgili özel bir anlam taşıyor. Dolayısıyla aldığımız her ödül bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor” dedi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu’nda tarihi dokunun korunmasında, gelişmiş teknoloji ve çağdaş sistemlerin katkısına dikkati çeken Tabanlıoğlu Mimarlık\'ın bir diğer ortağı Murat Tabanlıoğlu ise, “Bir misyon olarak tarihi ve kültürel açıdan bu sembol yapımızı yenilerken, mevcut dokunun korunması, restore edilmesiyle birlikte, kütüphanenin içindeki değerli eserleri daha iyi koruması, daha işlevsel olmasını, daha aktif kullanılabilmesini de hedefledik. Bu noktada gelişmiş iklimlendirme ve altyapı teknolojileri çok önemli kazanımlar, avantajlar sağladı. Renovasyonun gerek hazırlık ve gerekse uygulama aşamalarında yürütülen titiz süreç, bugün bizlerin de gurur duyduğu önemli bir başarı ile sonuçlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyonu, daha önce de Amerika Mimarlık Ödülleri jürisi tarafından yapılan değerlendirmede “Restorasyon ve Yenileme” dalında, ardından da Dünya Mimarlık Festivali - WAF 2016’da “Yeni ve Eski Bina” kategorisinde büyük ödüllere layık görülmüştü.

