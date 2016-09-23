Beyazıt Cami eski imamı 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Beyazıt Camisi eski imamı Suat Gözütok ‘FETÖ’den tutuklandı. Gözütok'un Yavuz Sultan Selim'e ait kaftanı, Fethullah Gülen'e götürmeyi planladığı iddia ediliyordu.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul’da darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmaları camilere de uzandı. Yavuz Sultan Selim’e ait kaftanı Fethullah Gülen’e götürmekle görevlendirildiği iddia edilen İstanbul Beyazıt Camisi eski imamı Suat Gözütok tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminden 2 hafta önce emekliliğini isteyen, Beyazıt Camisi İmamı Suat Gözütok, geçen hafta Siirt’te gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Gözütok, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Gözütok’un tutuklanmasına karar verdi. Eski imam Gözütok, Siirt E Tipi Cezaevi’ne konuldu.
Beyazıt Cami eski imamı Suat Gözütok’ün 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde Türbeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü deposunda bulunan Yavuz Sultan Selim’e ait kaftanı alarak, Amerika’da bulunan Fethullah Gülen’e götürmekle görevlendirildiği iddia edilmişti.