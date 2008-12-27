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Beyaz'ın hayali

Seramik-heykel eğitimi alan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, öğrencilik hayalini kendi programında itiraf etti.

27 Aralık 2008 02:00

Üniversitede seramik-heykel eğitimi alan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, öğrencilik hayalini kendi programında itiraf etti.

Öztürk, mezun olana kadar "Ghost" filminin o tutkulu seramik sahnesinin bir benzerini yaşama hayali kurduğunu söyledi.

O sahneyi unutamıyorum

Öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel Bölümü'nde tamamlayan Beyazıt Öztürk, favori filmini ve en büyük hayalini geçtiğimiz cuma akşamı kendi programında açıkladı. "Beyaz Show"un canlı yayınında öğrencilik yıllarına dair anılarını anlatan Öztürk, "Ghost" (Hayalet) filmindeki bir sahneyi hiç unutamadığını söyledi.

Birlikte heykel yapsak

Demi Moore ile Patrick Swayze'nin başrol oynadığı 1990 yapımı "Ghost"u hayranlıkla izlediğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Seramikle ilgili bir şey yapabilir misin de, hiçbir şey bilmiyorum. Ama seramik bölümüne devam ederken tek bir hayalim vardı: Hani o filmdeki gibi çamur dönsün, kız ona şekil verirken ben de kıza yardımcı olayım. Bu, hayalimdi gerçekten de..."

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