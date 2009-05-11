Beyaz’ı ağlatan film

'Nası Yani?' programında 'Devrim Arabaları filminin oyuncuları Altan Gördüm, Serhat Tutumluer ve Seçil Mutlu'yu konuk eden Beyaz, filmi izlerken gözyaşlarını tutamadığını anlattı.



Televizyongazetesi.com’un haberine göre Beyaz, "Ben oturdum filmi izleyeyim diye, hikâyeyi de biliyorum az çok, fragmanı da çok güzel, oradan da hani film güzel gider falan diyorum. Daha mühendis ekibi kuruldu, bismillah, fabrikadan içeri girdiniz, bir ağlamaya başladım, Allahım tutamıyorum kendim. Hadi o sahne geçti, 2. sahne, 'Biz bunu yaparız', haydaa bir daha! Allah duramıyorum bir türlü, devamlı bir ağlama. Filmin başından sonuna kadar..." diye konuştu.

