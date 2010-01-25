T24- Beyaz, çocukluğunun ve üniversite yıllarının geçtiği Eskişehir e yatırım yapıyor.



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Beyaz'dan yatırımda ‘gönül bağı’ kriteri! Ünlü şovmen, televizyondan kazandığını ticarette değerlendiriyor. Beyaz, yatırım yaparken de gönlünde ayrı bir yeri olan Eskişehir’i unutmadı. Polis olan babasının görevi gereği çocukluğunun bir kısmının ve daha sonra üniversite yıllarının geçtiği

Eskişehir’de eski fabrikalar bölgesinde 2 milyon liraya 2.5 dönüm arsa aldı.



5 miyon liraya mal olacak

Gönül bağı olan kentle bir iş bağının da olmasını istediği için böyle bir seçim yapan Beyaz, arsaya dev bir iş merkezi yapacak. Projesini hazırlatan sanatçı, önümüzdeki bahar aylarında inşaat ruhsatı için Eskişehir Merkez Tepebaşı Belediyesi’ne başvuracak. Yapılacak iş merkezinin en az 5 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.