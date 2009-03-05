'Beyaz yardımı gazetelerden öğrendim'

Tunceli'deki yardımlarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Erdoğan, bunun, Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile ilgili inisiyatifi olduğunu ifade etti.





Valiliğin yoksul ve fakirlere ayni ve nakdi bu tür yardımlar yaptığını, bunların ilçelerde kaymakamlarca yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, "Belediye başkanları, il ve ilçe müftüleri, oranın kanaat önderleri, il genel meclisinden üyeler bu heyetlerin içindedir. Bunlarla oluşturulmuş olan yönetimlerle bunlar teşvik edilir ve bu dağıtımlar yapılır" dedi.



"Sizin partinizin bir yönlendirmesi..." denilmesi üzerine de Erdoğan, "Yakından uzaktan alakası yok. Bakın, ben mesela bütün samimiyetimle söylüyorum; buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtılması olayını gazetelerden öğrendim. Onlara zaten verilmiş bir yetki. Erzak dağıtır, bunları dağıtır. Vakıf bu. Yaptığı iş bu" diye konuştu.



Erdoğan, YSK'nın Tunceli konusundaki kararına ilişkin de İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile görüştüğünü, olayı araştırmak üzere bir müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

