'Beyaz yardım'da çelişkili rakamlar

Tunceli Valiliği'nin dağıttığı beyaz eşya ve mobil yardımlar hakkındaki soru önergesine cevap veren Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, daha önce Valilik tarafından yapılan açıklamadaki rakamları değiştirdi.



`Her eve bir beyaz eşya' projesi kapsamında dağıtılan beyaz eşya ve mobilya yardımları Türkiye'de tartışmalara neden olurken Yüksek Seçim Kurulu da seçimler öncesinde dağıtılmasının doğru olmadığı yönünde karar alıp Vali Mustafa Yaman hakkında İçişleri Bakanlığı'na disiplin soruşturması açılması için başvurmuştu. Valilik, başvuru üzerine 8 Şubat günü yardımların durdurulduğunu açıklamış, ancak sonradan yardımların dağıtıldığı ve 4-5 Mart tarihlerinde geçmiş tarihli tutanak tutultuğu iddiaları ortaya atılmıştı.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, MHP Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın soru önergesine karşılık Tunceli'de toplam 3 bin 45 aileye, 4 milyon 428 bin TL değerinde beyaz eşya ve ev eşyası dağıtımı yapıldığını bildirdi. Ancak daha Önce Tunceli Valiliği, il genelinde 3 bin 300 aileye, toplam 4 milyon 797 bin TL değerinde beyaz eşya ve mobilya dağıtılacağını açıklamıştı.



Valilik, sadece Tunceli merkez ile Nazimiye İlçesi'nde yardımları tamamlamış, Pülümür'de yüzde 20'si dağıtılan yardımlara Nisan ayından sonra devam edileceği açıklamıştı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın açıkladığı rakamların ardından Tunceli'de yardım dağıtımının gizli bir şekilde sürdürüldüğü ve dağıtımaların tamamlandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.



