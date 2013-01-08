T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Beyaz Yakalının Akıl Defteri' büyük ilgi görüyor

Süheyl Aygül'ün iş dünyasındaki tecrübelerini anlattığı kitabı, iş dünyası çevresinde en çok ilgi gören kitap oldu

08 Ocak 2013 18:37

Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün "Beyaz Yakalının Seyir Defteri" kitabından sonra ikinci kitabı "Beyaz Yakalının Akıl Defteri" 2012 yılında idefix'te bankacılık sektöründe çalışanların en çok ilgi gösterdiği kitap oldu.

Süheyl Aygül iş dünyasındaki tecrübelerini anlattığı kitapta, sağlam bir kariyer oluşturmak isteyenlere öğütler veriyor.

Aygül kitabın şöyle diyor:

"Her kitap okurun duygu ve düşünce dünyasında yarattığı yansımayla yaşar. Teslim olmayın! Asla vazgeçmeyin! Rotanızı kendiniz belirleyin ve geminize kendiniz kaptanlık edin! Kitabı bitirdiğimde aklımda kalan en önemli sesler bunlardı. Oysa son derece teknik ayrıntılara inen öğütler de var kitapta. CV yazmanın inceliklerinden başarılı bir CEO'nun kulağında küpe olması gereken altın kurallara kadar."

ETİKETLER

Beyaz Yakalının Akıl Defteriilham süheyl aygül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24