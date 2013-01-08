'Beyaz Yakalının Akıl Defteri' büyük ilgi görüyor

Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün "Beyaz Yakalının Seyir Defteri" kitabından sonra ikinci kitabı "Beyaz Yakalının Akıl Defteri" 2012 yılında idefix'te bankacılık sektöründe çalışanların en çok ilgi gösterdiği kitap oldu.

Süheyl Aygül iş dünyasındaki tecrübelerini anlattığı kitapta, sağlam bir kariyer oluşturmak isteyenlere öğütler veriyor.

Aygül kitabın şöyle diyor:

"Her kitap okurun duygu ve düşünce dünyasında yarattığı yansımayla yaşar. Teslim olmayın! Asla vazgeçmeyin! Rotanızı kendiniz belirleyin ve geminize kendiniz kaptanlık edin! Kitabı bitirdiğimde aklımda kalan en önemli sesler bunlardı. Oysa son derece teknik ayrıntılara inen öğütler de var kitapta. CV yazmanın inceliklerinden başarılı bir CEO'nun kulağında küpe olması gereken altın kurallara kadar."